Arezzo
CronacaPerdono di Terranuova. L’agricoltura al centro
18 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Perdono di Terranuova. L’agricoltura al centro

Il comparto agricolo è da sempre uno dei punti di forza della grande manifestazione terranuovese.

Agricoltura al centro della festa del Perdono di Terranuova

Agricoltura al centro della festa del Perdono di Terranuova

Arezzo, 18 settembre 2025 – La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l’area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno. Lo spazio, strutturato con aree coperte e spazi all’aperto, sarà una vera e propria piazza del gusto e dell’incontro tra produttori, cittadini e visitatori, offrendo l’occasione di scoprire e acquistare eccellenze locali e nazionali. All’interno del mercato sarà possibile incontrare i produttori locali, grazie alla collaborazione delle aziende del Distretto Rurale e Biologico e della Rete Mercato Coperto, che proporranno i frutti della loro esperienza in agricoltura sostenibile e di filiera corta; conoscere i produttori nazionali, selezionati in sinergia con Slow Food, che porteranno a Terranuova alcune delle eccellenze del panorama agroalimentare italiano; partecipare a degustazioni di prodotti enogastronomici, occasione unica per apprezzare da vicino la qualità e la varietà delle produzioni. Un’area pensata per valorizzare il legame tra tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità, e per rafforzare il dialogo diretto tra chi produce e chi consuma. Con l’area agricoltura e mercato locale, la Fiera del Perdono si conferma non solo come momento di festa e socialità, ma anche come spazio di promozione concreta delle filiere agricole del territorio e del patrimonio gastronomico italiano.

