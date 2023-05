Perdersi sui percorsi francescani, pellegrini "rubano" frecce e cartelli

Sansepolcro (Arezzo), 14 maggio 2023 - Segnaletica scarsa o inesistente anche per il comportamento dei pellegrini stessi: un handicap che rischia di penalizzare i Cammini di Francesco nella tappa che va da Pieve Santo Stefano a Sansepolcro. Il ritorno sia degli italiani che degli stranieri in buon numero è senza dubbio positivo, ma se poi vi sono problemi nelle tabellazioni tutto diventa inutile: anzi, c’è pure il rischio che il passaparola legato a questa carenza diventi la peggiore pubblicità per il progetto proprio nel momento in cui dovrebbe definitivamente decollare. Giovanni Tricca, figura conosciuta a Sansepolcro che occupa il ruolo di presidente dei Cammini di Francesco in Toscana, ammette la difficoltà della situazione: "Si sta sbloccando tutto – dice – perché il laccio della burocrazia si è finalmente sciolto e presto il problema verrà risolto". Un problema di non poco conto nel tracciato considerato il più duro e insieme anche il più bello dell’intero percorso a tappe fra il santuario della Verna e Assisi: dall’eremo di Cerbaiolo, si raggiunge la dorsale appenninica per poi proseguire attraverso Pian della Capanna (nel Comune di Pieve) ed entrare in territorio biturgense, toccando la frazione Montagna e l’altro eremo francescano di Montecasale. Ebbene, alcuni camminatori sono addirittura scesi verso il centro urbano di Sansepolcro saltando proprio Montecasale proprio perché le indicazioni non sono chiare.

"Purtroppo – sottolinea Tricca, ma è stato confermato sul versante pievano anche dall’assessore Luca Gradi – si verificano più volte episodi spiacevoli, nel senso che i pellegrini amano staccare le frecce e portarsele dietro come souvenir, per cui senza riferimenti gli altri non sanno più quale strada seguire. È una questione prima di tutto di sicurezza". Si tratta dei tau di colore giallo, che vengono facilmente tolti e messi in tasca, con conseguenze anche per le strutture di accoglienza lungo il cammino, perché il pellegrino non riesce a trovarle. "A breve – prosegue Tricca – verranno installati i cartelli nuovi: i soldi sono stati stanziati e si è proceduto anche con l’appalto, per cui l’itinerario da seguire sarà completo, con relativa messa in sicurezza e il compito dei camminatori sarà quindi agevolato". Un secondo risvolto legato ai timbri che certificano l’avvenuto passaggio. Non vi sono adesivi nei locali pubblici o comunque adesivi che identifichino i luoghi nei quali si possa avere la credenziale: prima di ripartire, il pellegrino è costretto a chiedere informazioni in città, quando magari si ritrova davanti il posto giusto senza saperlo. "Si può timbrare all’ufficio turistico, al museo e in alcuni bar cittadini, ma anche su questo provvederemo al più presto", conclude Tricca.