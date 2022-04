Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada in via degli Urbini Grave trauma cranico per il giovane trasportato a Le Scotte

di Maria Rosa Di Termine

Potrebbe aver perso il controllo del suo scooter, cadendo rovinosamente sull’asfalto il trentaquattrenne trovato privo di conoscenza lungo via degli Urbini, la strada che collega San Giovanni con Figline Valdarno e la frazione di Matassino. Il grave incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di sabato, attorno alle 23, e la dinamica è tuttora al vaglio dei carabinieri. L’uomo, di origine albanese e residente a Castelfranco di Sopra, è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio riverso sulla carreggiata a una decina di metri dal ciclomotore. L’allarme è scattato immediatamente mettendo in moto la macchina dei soccorsi e in pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari dell’emergenza territoriale con l’auto medica della vallata e un’ambulanza partita da Montevarchi. Al personale del 118 le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime ed è stato necessario intubare il paziente per stabilizzarlo e consentire il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena. Qui è stato ricoverato in codice rosso per un serio trauma cranico. Nel frattempo una pattuglia di militari era al lavoro per ricostruire i contorni dell’accaduto, visto che nessuno aveva assistito alla rovinosa caduta. Al momento sembrerebbe escluso appunto il coinvolgimento di altri mezzi e dai rilievi prende corpo l’ipotesi che il giovane possa aver fatto tutto da solo, sbandando in prossimità di una curva e scivolando in seguito a qualche metro di distanza dal motorino. Torna così d’attualità il tema della sicurezza in via degli Urbini, un nastro d’asfalto stretto, dal tracciato tortuoso e spesso attraversato da animali selvatici. Una strada classificata come comunale e che invece assorbe una mole di traffico notevole.