Perde il controllo del trattore. Ferito un uomo di settant’anni. Il figlio ha dato subito l’allarme

Ha perso il controllo del trattore, è stato colpito con violenza al costato dal mezzo agricolo ed è finito all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio in un oliveto di via Caselli a Piandiscò e lo sfortunato protagonista della disavventura è un valdarnese di 73 anni.

Approfittando della bella giornata di sole, aveva raggiunto il terreno di sua proprietà, adagiato tra le colline dell’altopiano, per la raccolta delle olive. Ad aiutarlo il figlio e i due, dopo una mattinata di lavoro e una breve pausa per consumare il pranzo, avevano deciso di riprendere l’attività. Poco prima delle 13, quindi, il pensionato ha rimesso in moto il trattore, ma per cause in corso di accertamento, non è riuscito a fermarlo.

A quanto si è appreso il settantatreenne avrebbe spento il veicolo lasciandolo con la marcia inserita e quando ha girato la chiave nel quadro dell’accensione, senza però rimettersi alla guida, ha finito per essere contrastato ad una pianta. Nell’urto ha riportato una brutta botta al torace che ha provocato all’uomo un serio trauma allo sterno. E’ stato il figlio, che ha assistito alla drammatica scena, a dare l’allarme facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto, peraltro una zona particolarmente impervia, sono intervenuti i sanitari dell’emergenza urgenza del Valdarno con l’automedica e a bordo dell’ambulanza attrezzata della Misericordia piandiscoese e a dar supporto al personale del 118 ha contribuito anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi, saliti dal fondovalle nel territorio del Comune unico.

Una volta stabilizzato il ferito e in considerazione del quadro clinico generale delle caratteristiche dell’infortunio, gli operatori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. Il rendez-vous tra l’equipaggio deli soccorritori a terra e il team di Pegaso 3 è avvenuto in un’area non lontana dall’appezzamento di terreno dell’anziano che è stato poi trasferito in volo al Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze per le cure del caso. Qui è stato preso in carico in codice 3 e non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni, giunti sul luogo dell’infortunio con una pattuglia della stazione di Levane che ha eseguito i rilievi di legge, ricostruire la dinamica dell’episodio.

Maria Rosa Di Termine