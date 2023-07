Perde il controllo del mezzo in A1. Incidente nella notte

Arezzo, 27 luglio 2023 – Perde il controllo del mezzo e finisce in ospedale. È successo La notte scorsa poco dopo le 4:00 nel tratto valdarnese dell'Autostrada del Sole, al km 355,00 in direzione nord. I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti per prestare soccorso ad un uomo di 40 anni, originario di Napoli, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale del Valdarno La Gruccia. Sul posto l'automedica di Arezzo, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Battifolle.