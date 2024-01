Percorso per divulgare la cultura musicale con Proxima Music

Un percorso alla scoperta delle sette note con i docenti di Proxima Music. La scuola aretina rinnova il proprio impegno nella divulgazione dell’educazione musicale con la terza edizione di "Proxima Talk" che, da lunedì 15 gennaio e venerdì 16 febbraio, proporrà cinque settimane dedicate alla promozione dei diversi corsi di canto e di strumento tra lezioni gratuite e campagne di informazione sui social network. La volontà è di stimolare l’interesse verso il mondo delle note e di condividere i benefici fin dai primi anni di vita in termini di creatività, ragionamento, memoria, concentrazione, coordinazione, espressione e gestione delle emozioni. L’intero mese verrà rinnovata la disponibilità dei docenti di Proxima Music a promuovere lezioni a porte aperte in cui bambini, ragazzi e adulti potranno mettersi alla prova nel canto o nel suono di uno strumento a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrico, scegliendo tra un orientamento classico o un orientamento moderno a seconda degli specifici interessi. Tutti gli aspiranti allievi potranno richiedere un incontro gratuito che sarà ospitato dalla sede della scuola in via Severi.