Perché mi rimetto in gioco. Toni: "Il lavoro non è finito punto sulla mia esperienza"

Sindaco Carlo Toni, perchè dice sì al terzo mandato?

"Per due motivazioni di fondo".

Quali?

"Da un lato c’è la mia passione per la politica, intesa come servizio alla comunità. In questi anni penso di aver sempre operato con onestà e impegno. E nei risultati ho ricevuto il gradimento dei cittadini. Dall’altra parte c’è l’esperienza e la conoscenza della macchina comunale. L’obiettivo del terzo mandato, se verrà introdotto, è migliorare il percorso fatto fin qui, ma non dipende da me. Sono i cittadini che scelgono con il loro voto".

Qual è il bilancio di dieci anni di governo?

"Nel secondo mandato abbiamo avuto gli anni del Covid e la questione dei rincari energetici: un mix micidiale che ha avuto un impatto forte. Arriviamo al traguardo con un buon risultato, anche se tanti interventi sono in itinere".

Quali opere da completare?

"Abbiamo problemi sul completamento della ciclopista, ci sono poi l’auditorium a Ponte a Poppi e il palazzetto dello sport di Poppi, i lavori per la scuola di Badia Prataglia: si tratta di progetti già arrivati alle gare, ma ora devono partire i lavori e in quattro mesi non è possibile concluderli".

C’è un progetto che vorrebbe vedere realizzato entro giugno?

"In campagna elettorale avevamo proposto di fare un giardino-parcheggio a Poppi: ora ci sono le ditte a lavorare; mi piacerebbe vederlo finito così come l’impianto di golf a 18 buche".

Ma con il terzo mandato non c’è il rischio di concentrare a lungo il potere nelle mani di una persona?

"Il rischio esiste. Del resto, nei Comuni con meno di cinquemila abitanti i sindaci non hanno vincolo di mandato e possono essere eletti sempre. Eppoi il potenziale rischio, lo valuteranno gli elettori nelle urne".

Lucia Bigozzi