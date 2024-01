"Perchè Donna", iscrizioni alla mostra d’arte contemporanea

Il Comune di Foiano della Chiana presenta il progetto espositivo: "perché Donna" mostra d’arte contemporanea. Il progetto La mostra è riservata alla partecipazione di sole donne, alle artiste si chiede di ricercare quanto si evince da una poesia di William Shakespeare e di rapportarlo all’attuale realtà, di coglierne le emozioni e tramutarlo in opera d’arte, mitigata dalla propria creatività. La mostra ha carattere di collettiva d’arte: ciascun artista presenta la sua personale interpretazione del tema; le sezioni sono di pittura e scultura. Il curatore opererà una selezione delle opere inviate in candidatura in base ad appartenenza alle forme d’arte ed agli stili elencati, alla capacità di utilizzare modalità espressive contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità, utilizzo dei linguaggi in modo trasversale. Le selezioni sono aperte a singoli artisti e la partecipazione è consentita con una opera. Il curatore mette a disposizione le sue doti di competenza e professionalità, in termini di sviluppo del progetto in tutte le sue fasi: selezione di artisti, accoglienza opere, allestimento e disallestimento, produzione di catalogo della rassegna, ideazione di materiale web e stampa, al fine di promuovere la mostra. Sarà prodotto materiale, a corredo dell’esposizione: invito, locandina, comunicato stampa e catalogo, sia in formato web che cartaceo. Per le opere pittoriche si può concorrere con la misura massima di cm 120x120 e minima di cm 50x50, presentate rigorosamente senza cornice e provvista di attaccaglia. Le opere scultoree saranno valutate singolarmente dal curatore per trovare una idonea collocazione. La Galleria Furio del Furia suggestivo e storico spazio espositivo sito nel cuore di Foiano della Chiana sarà la sede della mostra dal 2 al 10 marzo 2024, con inaugurazione sabato 2 marz alle 18. Per partecipare le opere vanno inviate entro il 16 febbraio all’indirizzo: [email protected].