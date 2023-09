Perché dico no alla città-merce del mangificio

Tra qualche giorno tornerà il Mercato Internazionale per le strade a ridosso del centro storico. Preludio dei Mercatini Tirolesi con le bancarelle nel cuore della città, sfrattando perfino la Fiera Antiquaria, "la più antica e la più grande d’Italia".

Per molte settimane Arezzo sarà invasa da centinaia di persone che avranno come scopo quello di mangiare al cospetto del nostro patrimonio artistico e culturale. Che sosteranno nelle piazze, nei giardini pubblici e per le strade della città antica. Pochi di loro avranno il pensiero di vivere gli stessi luoghi dove hanno vissuto Petrarca, Vasari o Piero della Francesca i più faranno la fila per uno stinco o per un boccale di birra.

* ex presidente Fiera Antiquaria