"Per noi quell’uomo non esiste più". La famiglia dopo i perché sul delitto

"La nostra battaglia di giustizia, non si ferma qui. Saremo vigili su ogni passaggio per proteggere i figli di Sara. Ci stiamo riuscendo, tutti insieme". Alessandro Ruschi scandisce le parole che diventano quasi un "manifesto" al quale appendere i programmi dell’oggi e del domani dopo le motivazioni della sentenza che ha condannato all’ergastolo Jawad Hicham, il 38 enne di origine marocchina che nell’aprile di un anno fa, uccise a coltellate la compagna Sara Ruschi, 35 anni, e la madre Brunetta Ridolfi, nell’appartamento di via Varchi che affaccia su Porta San Lorentino.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici della Corte di Assise, in sostanza scrivono che l’omicidio di Sara è stato originato dalla presa d’atto che la convivenza con la giovane donna era ormai al capolinea. E l’accanimento sulla suocera, è stata la conseguenza del tentativo della donna di proteggere e salvare la vita alla figlia. I giudici della Corte di Assise presieduta da Anna Maria Lo Prete, sottolineato che Hicham era lucido al momento del duplice femminicidio e capace di intendere e volere. Non è stata concessa alcuna attenuante generica ma l’aggravante di aver commesso l’omicidio nella casa dove viveva con i figli, ovvero in una situazione di convivenza familiare. Per i giudici non si è trattato di un’azione condotta d’impeto e a scatenare la sua furia sono state le conversazioni in chat con Sara, in un crescendo di accuse e offese, secondo la Corte, lanciate dall’uomo che non accettava la separazione. E in ogni caso, niente può giustificare una reazione tanto grave.

Alessandro Ruschi si occupa dei figli di Sara da quella maledetta notte di sangue e follia. "Il ragazzo più grande studia con profitto e partecipa al programma di alternanza scuola-lavoro. è impegnato in un’officina meccanica e lì tutti gli vogliono bene. Lui sta imparando un mestiere anche se la sua passione principale, almeno fino a questo momento, resta la zoologia. Vedremo dopo il diploma cosa fare". Intanto il ragazzo "è seguito da un’associazione che lo aiuta a perseguire i suoi obiettivi", noi siamo contenti di vederlo piano piano riprendere in mano la sua vita; lui che non ha avuto un’infanzia e che nell’adolescenza ha dovuto affrontare una tragedia enorme, molto più grande di lui". Po rivela: "Durante il processo e dalle motivazioni della sentenza è emerso che Jawad aveva un permesso di soggiorno scaduto, forse anche per questo Sara voleva accelerare la separazione, per proteggere i figli".

I giorni "nuovi", dice Ruschi, sono quelli "di due figli rimasti senza madre e nonna perchè il padre le ha uccise. Non ci sono parole per descrivere il danno che quest’uomo ha provocato nelle loro vite. Anche per questo, sopratutto il ragazzo più grande, ha rimosso completamente la figura di quel padre assente e non ne vuole sentire parlare". Durante il processo, lui ha guardato dritto in faccia Hicham, quasi a sfidarlo, a chiedergli in silenzio il perchè di quell’atrocità. Un ragazzo coraggioso che la sera della mattanza ha fatto il massaggio cardiaco alla madre colpita da venti coltellate e tamponato le ferite con un asciugamano, mentre la nonna cadeva sotto i colpi del padre. E’ stato lui a chiamare il 118 e ancora lui a prendersi cura della sorellina: avvolta in una coperta l’ha presa in braccio e portata fuori, lontano da quell’orrore. Durante il processo, Hicham aveva inviato ai giudici un biglietto nel quale chiedeva scusa ai figli e avanzava l’intenzione di richiedere l’accesso alla giustizia riparativa. "Non ne vogliamo più sapere, lui per noi non esiste più e nemmeno per i figli. Il più grande, non lo ha mai chiamato babbo e ora sta ricostruendo un futuro circondato dall’affetto della nostra famiglia che lo incoraggia a realizzare i suoi sogni".