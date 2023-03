Per i soci della Fondazione Arezzo Comunità un aiuto gratuito sugli adempimenti fiscali

Accordo trA Fondazione Arezzo Comunità e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Arezzo, 13 marzo 2023 – Per i soci che aderiscono alla Fondazione Arezzo Comunità sarà più facile districarsi nelle maglie degli adempimenti conseguenti alla normativa vigente in materia di terzo settore (adempimenti RUNTS ecc.).

La Fondazione Arezzo Comunità e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo hanno infatti siglato un accordo che prevede – per gli stessi soci della Fondazione - la possibilità di avvalersi di consulenza amministrativa gratuita. L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo si impegna infatti a prestare gratuitamente, attraverso i suoi iscritti, la propria opera professionale offrendo così assistenza su pratiche ed adempimenti fiscali.

Una collaborazione importante che va nella direzione di una delle principali mission della Fondazione Arezzo Comunità che è quella di “dare servizi a chi dà servizi”, facilitando il più possibile l’azione di chi opera nel mondo del volontariato e nell’universo del cosiddetto “terzo settore” e che trova nella disponibilità e nella liberalità dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo un partner straordinariamente sensibile e attento alla comunità cittadina.

“In un momento così delicato e complicato per il terzo settore – commenta la presidente Lucia Tanti – la Fondazione Arezzo Comunità mette a disposizione, grazie a questo accordo, professionalità che permetteranno di superare problemi, dubbi e intoppi procedurali così che si possano dedicare alla loro primaria attività: dare aiuti e servizi. La Fondazione così facendo cerca di liberare le associazioni dal peso della burocrazia e continua ad adoperarsi mettendo al centro la comunità nel suo insieme.

Un lavoro silenzioso e costante che però continua a far crescere fiducia e voglia partecipazione: l’accordo raggiunto con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo dimostra proprio questo. Non ci stancheremo mai di ripetere che “insieme è di più”, convinti che fare rete significhi essere più forti. Grazie quindi al presidente Andrea Ricci e a tutti i giovani professionisti dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo che grazie alla loro competenza aiuteranno i nostri soci a lavorare meglio”.

“Supportare gli enti del terzo settore anche in ambito fiscale – sottolinea Andrea Ricci, presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo - credo sia molto importante. Questo vuol dire cercare di sostenerli a 360° gradi. Purtroppo la burocrazia non li ha risparmiati, ed anzi, li tange in maniera corposa, specialmente con l’avvento della riforma e del registro unico nazionale del terzo settore.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo è onorata di collaborare a questo progetto e per il tramite dei propri iscritti è pronta a contribuire all’iniziativa intrapresa. I colleghi saranno a disposizione degli associati per orientarli tra dubbi ed incertezze di natura operativa e fiscale che potranno avere”.