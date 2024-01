"Per i pendolari vogliamo treni puntuali e regolari"

Sull’incontro che si è tenuto giovedì scorso a San Giovanni tra la conferenza dei sindaci del Valdarno e l’assessore regionale Baccelli il Movimento 5 Stelle nutre forti dubbi. Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale M5S Arezzo e capogruppo a San Giovanni, Massimiliano Secciani, consigliere di Cavriglia, Claudia Lucarini di Castelfranco Piandisco’ e gli attivisti M5S di Figline Incisa e Reggello hanno manifestato perplessità. "Purtroppo - hanno spiegato - quello andato in scena giovedi scorso lo riteniamo un maldestro tentativo di fare propaganda elettorale sui problemi dei pendolari. Il servizio peggiora a tal punto che non vengono più garantiti nemmeno i requisiti minimi quali puntualità e la regolarità del trasporto. Rimaniamo sconcertati dalla dichiarazione dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli fatta durante la conferenza dei sindaci, quando riporta i dati degli ultimi due mesi. Li racconta come fosse tutto normale: E parliamo di un indice di puntualità attorno al 70%. Vuol dire che in questo periodo oltre un terzo dei treni ha registrato un ritardo superiore ai 5 minuti. Senza contare i treni soppressi".