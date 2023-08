Per i bambini è "Una Giostra… fantastica!" Il libro di Nocentini e Peruzzi ai Bastioni

Un crimine, tre giovani accusati, strani individui che frequentano la città, poche ore per trovare il colpevole. Sono gli intriganti elementi di "Una Giostra… fantastica!", un racconto a tema giostresco ambientato nell’Arezzo del Trecento, scritto da Agnese Nocenti e Fabiana Peruzzi. Un grave crimine rischia di compromettere lo svolgimento della Giostra del Saracino e la stabilità della città: Caligo, il promettente cavallo di Rolando, cavaliere bello quanto arrogante, sparisce la notte prima della gara. Rubare un cavallo da giostra non solo è un grave reato, ma è anche una miccia pronta a far esplodere gli animi già di per sé focosi degli aretini. Popolani, nobildonne e strani individui frequentano la città il giorno prima della Giostra e non sarà facile trovare il colpevole. Nell’Arezzo medievale rivalità e intrighi sono all’ordine del giorno, basteranno poche ore per fare giustizia? Ecco gli elementi del libro per ragazzi, scritto da Agnese Nocenti e Fabiana Peruzzi, illustrato da Valentina Fornasari e patrocinato dal Comune, che sarà presentato in anteprima dalle autrici domani alle 11 al Museo di Porta Santo Spirito. Un racconto per ragazzi da 9 a 13 anni ispirato al concorso "La mia Giostra del Saracino: Borsa di studio in memoria di Edo Gori", come spiegano le autrici: "Il concorso ci ha dimostrato come la manifestazione sia grande fonte di ispirazione".