Cortona, 11 settembre 2019 - Un pensionato di 73 anni è stato trovato morto a Cortona. Il cadavere è stato scoperto riverso a terra in un oliveto di sua proprietà nei pressi della località Salcotto. Il cadavere era in evidente stato di decomposizione e, stando alle prime risultanze mediche, la morte sarebbe sopraggiunta circa 10 giorni prima.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cortona. Il pm Giulia Maggiore che si occupa del caso, ha disposto l’autopsia che è stata eseguita nella giornata di oggi.

Tutto farebbe pensare ad una morte sopraggiunta per un malore.

Il corpo dell’uomo è stato trovato da un conoscente della vittima durante una passeggiata. Il pensionato viveva da solo, non era spostato e non aveva parenti prossimi. Nessuno si è accorto che non avesse fatto ritorno a casa e quindi nessuno ha dato l’allarme.