Pensionati curano i sentieri. I nuovi volontari del Parco

di Sonia Fardelli

Volontari del Cai all’opera per la manutenzione e la segnaletica nei sentieri del Parco delle Foreste Casentinesi. Una decina di persone, quasi tutte in pensione, con una buona rappresentanza sia di donne che di uomini, che si prendono ogni anno il compito di curare circa 85 chilometri di sentieri in mezzo al bosco.

"La zona che ci è stata affidata – dice Fulvio Baldassarri coordinatore sentieristica del Cai di Arezzo – è tutta la Vallesanta dalla Verna fino a Rimbocchi. E poi sul crinale il sentiero 00 che attraversa tutto l’Appennino. Abbiamo appena concluso le operazioni per il 2023 e presto attiveremo gli interventi per il 2024, visto che è stata rinnovata per altri tre anni la convenzione con l’ente Parco. Partiremo nei primi mesi dell’anno ed entro giugno contiamo di fare un primo giro in tutti i sentieri a noi assegnati. In caso di problematiche particolari faremo altri passaggi nella seconda parte dell’anno".

Ma qual è in particolare l’opera dei volontari del Cai? "Riguardo al Parco abbiamo diversi compiti – spiega Baldassarri – la vegetazione non si ferma mai e quindi dobbiamo ripulire i sentieri in continuazione da frasche e spini. Poi provvediamo a mettere le strisce bianco e rosso che contraddistinguono i sentieri del Cai e trattiamo ogni anno con una vernice speciale tutti i cartelli del Parco che sono stati realizzati in legno e vanno protetti. Nel Parco facciamo anche un servizio di controllo. Se al nostro passaggio notiamo criticità, tipo alberi caduti o frane lo segnaliamo subito all’ente che provvede a risolvere la situazione. In più forniamo la traccia dei sentieri per realizzare le mappe ed i tempi di percorrenza di tutti i sentieri, calcolandoli su un’escursionista medio".

Una collaborazione quella tra il Parco e il Cai di Arezzo, presieduto da Luciano Micheli, che va avanti da tantissimi anni, da quando appunto è stata creata l’area protetta.

"Il Parco delle Foreste Casentinesi è un territorio unico ed affascinante – conclude Baldassarri – siamo molto legati e i nostri soci ci vengono sempre molto volentieri. Ogni volta che si attraversano queste foreste si scopre sempre qualcosa di nuovo e si torna arricchiti, come esperienze ed emozioni".