Pendolari, il piatto piange. La Regione striglia Ferrovie: "Devono indicare soluzioni"

Fumata grigia. Il tavolo si aggiorna, si fissa una data a stretto giro, ma le soluzioni ancora mancano. Il summit in Regione convocato dall’assessore Stefano Baccelli coi i vertici toscani di Rfi e Trenitalia, sindaci e pendolari, chiude il primo round con un nulla di fatto. Sul tavolo restano le sollecitazioni del governo toscano che il 26 dovranno tradursi in impegni concreti da parte dei gestori della linea ferroviaria aretina, quella dove quasi ogni giorni i pendolari affrontano l’odissea di ritardi e disservizi. Situazione sempre più incandescente che i sindaci lamentano da tempo e ieri ha trovato nuovo "sfogo" al tavolo istituzionale. Silvia Chiassai da Montevarchi, Valentina Vadi da San Giovanni e Giulia Mugnai da Figline sono i sindaci che hanno messo sul piatto della bilancia i disagi e le proteste di chi viaggia ogni giorno tra Arezzo e Firenze per lavoro, studio o per necessità. I pendolari stimano un ritardo medio che oscilla tra i venti e i trenta minuti e che non solo crea problemi sulla tabella di marcia degli orari serrati, ma pure impatta sulle coincidenze con altri treni o bus. Nodi ribaditi nel vertice in Regione con l’assessore Baccelli a chiedere conto sul perchè di una situazione che sopratutto negli ultimi mesi ha fatto registrare casi di disservizi sempre più frequenti. Non ha soddisfatto la linea dei gestori improntata a un’analisi complessiva della situazione in Toscana e non approfondita come invece, chiedono amministratori e pendolari. In particolare a Rfi e Trenitalia è stato chiesto uno studio analitico più approfondito e suddiviso per tratta e fasce di pendolari in modo da evidenziare più dettagliatamente le criticità e su quelle impostare le soluzioni finalizzate a migliorare il servizio sulla linea aretina, lungo la direttrice verso Firenze.

"Ai gestori ho proposto di avere un quadro conoscitivo più dettagliato sulla puntualità delle corse dei treni e che sia suddiviso per tratte e per fasce di pendolari", spiega l’assessore Baccelli che insieme al presidente della Regione Eugenio Giani incontrerà i vertici nazionali di Rfi e Trenitalia tra una manciata di giorni, il 26 marzo. "Sono necessarie maggiori garanzie su quanto previsto dal regolamento degli stessi gestori in base al quale i treni regionali nelle fasce dei pendolari devono avere una sorta di corsia preferenziale rispetto a tutti gli altri convogli". La Regione è pronta a fare la sua parte in uno spirito di collaborazione con i gestori del servizio ferroviario ma al tempo stesso rivendica maggiore efficienza e puntualità a fronte di un investimento di 240 milioni all’anno.

"Attendiamo di conoscere altre proposte di soluzione dai gestori, escludendo fin d’ora quelle che i sindaci e i rappresentanti dei pendolari non vogliono nemmeno prendere in considerazione e rifiutano categoricamente, ovvero l’utilizzo della linea lenta in alternativa alla direttissima". Nota positiva, l’annuncio di treni veloci Pop ma saranno sui binari solo nel 2025.

Nel frattempo si lavora al nuovo vertice che affronterà più da vicino un altro nodo rimasto ai margini dell’incontro di ieri ma considerato un tema da mettere al centro del confronto con i gestori del servizio ferroviario: "Affronteremo la questione dell’interferenza tra treni ad alta velocità e treni regionali sulla linea aretina", osserva l’assessore regionale ai trasporti. Dopo il Covid l’aumento delle Frecce ha finito per creare - sostengono amministratori e pendolari - una sorta di imbuto che finisce per congestionare il traffico ferroviario penalizzando proprio le tratte e le corse utilizzate dai pendolari.

Un problema sul quale la Regione intende aprire un confronto serrato con i gestori del servizio e ragionare per trovare una soluzione condivisa.

Intanto la fumata grigia racconta di una riunione molto accesa andata avanti per ore ma senza un esito immediato. Un pò come viaggiare sulla linea lenta e marcare un ritardo nella tabella di marcia.