Pendolari. Il candidato alle regionali Filippo Boni chiede soluzioni strutturali

Arezzo
CronacaPendolari. Il candidato alle regionali Filippo Boni chiede soluzioni strutturali
24 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
“La mobilità non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che va garantito con serietà e responsabilità”.

Il tema pendolari ancora al centro dell'agenda politica

Arezzo, 24 settembre 2025 – Disagi quotidiani, ritardi, sovraffollamento, coincidenze saltate. È la fotografia del viaggio in treno che migliaia di cittadini del Valdarno e della provincia di Arezzo affrontano ogni giorno per raggiungere Firenze. Su questo tema è intervenuto il candidato del Partito Democratico al Consiglio regionale, Filippo Boni, che ha chiesto maggiore attenzione e interventi concreti a favore dei pendolari. «Quello che dovrebbe essere un gesto semplice ed essenziale della vita quotidiana – ha dichiarato – troppo spesso si trasforma in un percorso a ostacoli. È inaccettabile: la mobilità non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che va garantito con serietà e responsabilità».   

Boni ha espresso forte preoccupazione anche per lo spostamento dei regionali veloci dalla Direttissima alla linea lenta, che secondo il candidato «rischierebbe di peggiorare una situazione già difficile, allungando i tempi di viaggio fino a mezz’ora e colpendo migliaia di pendolari». Una misura temporaneamente rinviata, ma che per Boni «non basta, perché servono soluzioni strutturali e una visione di lungo periodo».

Tra le proposte avanzate figurano quella di mantenere i regionali veloci sulla Direttissima fino alla consegna dei nuovi convogli; attivare un tavolo tecnico permanente tra Regione, RFI, Trenitalia, Conferenza dei sindaci e comitati pendolari; garantire più treni cadenzati nelle fasce orarie di punta. Lo sguardo, però, è anche rivolto al futuro: «Occorre pensare a una Direttissima dedicata ai pendolari, ad abbonamenti integrati e convenienti, a rimborsi rapidi e a sistemi digitali per informare in tempo reale. Non si tratta solo di trasporto – ha concluso Boni – ma di dignità e rispetto per chi ogni giorno tiene in piedi la nostra economia».

© Riproduzione riservata