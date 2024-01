Pendolari fra disagi e disservizi: "Basta vogliamo una soluzione"

Il Comitato Pendolari Valdarno torna a far sentire forte la propria voce. A fronte degli innumerevoli problemi che, settimanalmente, affliggono le migliaia di persone che si spostano verso il capoluogo nel tratto ferroviario della direttissima, il portavoce Maurizio Da Re ha inviato una lettera all’assessore regionale all’infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, oltre al sindaco di Figline - Incisa Giulia Mugnai e al presidente della conferenza zona dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi e al difensore civico della Toscana Lucia Annibali, affinché partecipi al prossimo incontro, con Rfi e Trenitalia, nel quale si chiederanno scelte forti per risolvere questi problemi che si ripercuotono su coloro che giornalmente salgono sui convogli: "La situazione particolarmente grave e disastrosa, afferma Da Re, che da oltre un anno esaspera e vede coinvolte migliaia di pendolari del Valdarno in continui e inaccettabili disagi causati dai disservizi di Rfi e Trenitalia, impone scelte forti e soluzioni condivise dalla Regione, dai sindaci del Valdarno, e soprattutto dai pendolari direttamente interessati".

Si fa poi riferimento a oltre un anno fa, ad un incontro in video conferenza dal quale sembrava poter scaturire qualcosa ma che, allo stato pratico, anche a fronte di alcune proposte fatte, non ha prodotto nessuna risposta concreta: "Oltre un anno fa, l’8 febbraio scorso, ci fu l’incontro in videoconferenza da lei convocato con il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e i Comitati di Arezzo e della Valdichiana, per affrontare proposte per migliorare la linea ferroviaria aretina, con la presentazione di un decalogo di nostre richieste.

All’indomani dell’incontro con un comunicato stampa la Regione comunicò il "clima positivo e volontà di risolvere i problemi esistenti" e che "abbiamo intenzione di mantenere costante il rapporto instaurato" ma nonostante un comunicato di giugno da parte del Comitato, non ci sono state né risposte e neppure alcun contatto da parte dell’assessorato con il Comitato per un nuovo incontro". Viene poi rivendicato l’importante ruolo che riveste il comitato stesso per poter trovare una soluzione che accontenti le parti: "Dopo numerose cabine di regia fra Regione e RFI e Trenitalia, avvenute in quest’ultimo anno, e dopo gli incontri della Regione con i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino è diventato importante il coinvolgimento e la partecipazione del Comitato pendolari agli incontri istituzionali dedicati, così che possa ribadire alcune richieste e anche proporre nuove opzioni, per migliorare la puntualità dei treni nel Valdarno".

Punto conclusivo della lettera la richiesta di incontri semestrali per poter così fare un chiaro punto della situazione: "Sarebbe auspicabile - conclude Da Re - la ripresa di incontri semestrali fra assessorato e comitati pendolari, prassi adottata per anni dall’ex assessore regionale ai trasporti Ceccarelli".