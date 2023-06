"Pendolari dimenticati" Il comitato attacca: "Intervenga la Regione Ancora troppi disagi"

di Massimo Bagiardi

Il "comitato pendolari Valdarno direttissima" torna a far sentire la propria voce. A quattro mesi circa dall’incontro tenutosi con l’assessore regionale a viabilità e trasporti Stefano Baccelli niente, in pratica, si è mosso e le risposte che tutti i pendolari attendevano tardano ad arrivare. "La Regione si è dimenticata dei pendolari della linea aretina?" si chiedono i diretti interessati, che dalla quarta commissione regionale non hanno avuto nessun appuntamento con l’audizione che era stata richiesta a gennaio. "Aspettiamo ancora la risposta dell’assessore Baccelli alle richieste che gli ponemmo all’incontro dell’8 febbraio scorso – afferma Maurizio Da Re, portavoce dei pendolari – e attendiamo l’appuntamento con l’audizione con la quarta commissione della Regione Toscana, che avevamo chiesto a metà gennaio".

Lo stesso Da Re ribadisce, dopo quattro mesi, l’importanza di affrontare ma soprattutto risolvere i disagi delle migliaia di valdarnesi che quotidianamente, per lavoro o interesse personale, raggiungono il capoluogo toscano. Da Re prosegue mettendo in risalto l’impegno preso dall’assessore Stefano Baccelli all’incontro di febbraio con i tre comitati pendolari, quello Valdarno Direttissima, quello di Arezzo e quello della Valdichiana. "Ci dovevano essere nuovi incontri con i pendolari insieme a Trenitalia e Rfi, ma al di là di cabine di regia della Regione con le Ferrovie, non si è visto altro. Anche la presidente della commissione regionale ambiente-trasporti, Lucia De Robertis – prosegue – aveva espresso la volontà di organizzare un incontro fra commissione e pendolari, dopo quello già avuto a gennaio con Ferrovie, ma non ci ha più contattato".

Sempre il portavoce del comitato ricorda il decalogo di proposte e richieste presentate all’assessore Baccelli da affrontare con le ferrovie. Tra i punti trattati, la verifica della concessione dei bonus-rimborsi ritardi, rifacendosi soprattutto alla puntualità dei treni, oltre alla verifica e alla riduzione dei tempi decisamente lunghi di percorrenza dei treni dei pendolari sulla direttissima, con la certezza dell’acquisto e dell’arrivo di sei nuovi treni regionali con velocità di 200 kmh.