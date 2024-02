Pendolari dei furti nelle abitazioni. Sgominata la banda: sette arresti

Facevano la spola dall’hinterland della capitale a varie regioni di mezza Italia con l’obiettivo di svaligiare abitazioni, casolari e ville. Un pendolarismo del crimine che ha portato una banda di 7 persone a fare tappe anche in Valdarno e in particolare nei comuni di Laterina Pergine, Cavriglia e Castelfranco Piandiscò. Solo tre soste della trasferta toscana e del percorso che in sei mesi si è sviluppato tra Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna e Umbria con una scia di 36 colpi tra tentati e riusciti e un bottino complessivo racimolato di più di 200 mila euro. Insomma un’attività proficua stroncata grazie all’operazione "Sorgente" condotta in sinergia dai Carabinieri della Compagnia marchigiana di Osimo e laziale di Frascati. Sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Ancona nei confronti di cinque uomini e due donne, tre di origine croata, tutti residenti nell’area metropolitana dell’Urbe, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione.

Quattro degli arrestati sono stati sorpresi in casa e condotti nelle carceri capitoline di Rebibbia e Regina Coeli, mentre altri tre hanno ricevuto il provvedimento dietro le sbarre perché già ospiti delle patrie galere per altri reati. Tutto è nato dalla scoperta di due incursioni in altrettante ville a Sirolo, una delle perle della costiera del Conero, quando i militari hanno iniziato a mettere insieme le tessere di un mosaico che ha fatto venire alla luce il lavoro dei professionisti dello scasso. Utilizzavano sempre la stessa metodologia muovendosi in due gruppi distinti e anche nei centri visitati nella vallata privilegiavano case in località periferiche o isolate raggiunte a bordo di mezzi intestati a persone risultate estranee ai fatti. La trasferta poteva durare più giorni e ogni dettaglio veniva preparato con cura. + di entrare in azione, spesso di giorno, i malviventi si premunivano di compiere un sopralluogo e verificare che non ci fosse nessuno negli edifici. Quindi scassinavano gli infissi e una volta all’interno mettevano nel sacco oggetti preziosi e denaro. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che in diverse occasioni avevano divelto le casseforti poi abbandonate durante la fuga. Le indagini proseguono per appurare se oltre agli appartamenti la banda avesse preso di mira anche aziende del territorio valdarnese.