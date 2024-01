Pedone investito lungo la strada, il ‘pirata’ si presenta dai carabinieri

Arezzo, 29 gennaio 2024 – Ha deciso di presentarsi spontaneamente dai carabinieri l’uomo che nella serata di ieri, 28 gennaio, ha investito un 38enne che camminava a piedi lungo la statale 73 alle porte di Arezzo.

Si tratta di un 80enne che, in base a quanto dichiarato da lui stesso, ha sentito un rumore alla sua auto ma non si è inizialmente reso contro di aver colpito una persona. In base ad una prima ricostruzione, essendo buio non avrebbe notato la presenza del pedone.

La polizia municipale, che si occupa del caso, ha provveduto a ritirare la patente all'anziano procedendo per omissione di soccorso. Il ferito intanto avrebbe riportato la frattura di un braccio, le sue condizioni sarebbero buone.