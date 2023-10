Investito da un’auto in corsa, 35enne ricoverato in gravi condizioni

Montevarchi (Arezzo), 26 ottobre 2023 – Investito da un’auto e ora ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, quando i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti nel comune di Montevarchi in via Meuccio Ruini per un investimento di un pedone da parte di un'auto.

E' rimasto ferito un uomo di 35 anni che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 all'ospedale delle Scotte di Siena. Intervenuti sul posto l'automedica del Valdarno, l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini ed i carabinieri di San Giovanni Valdarno.