Pedale anti-aggressioni sui bus, primi veicoli elettrici e sicuri. Le corse saranno geolocalizzate

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Accanto al logo di Autolinee Toscane, due simboli dell’elettrico, la classica "spina" e una foglia a sottolineare l’impatto positivo che questi veicoli hanno sulla qualità dell’aria. È il simbolo che dall’inizio dell’anno si vedrà su due nuovi bus elettrici. I primi in Toscana della flotta green di Autolinee. Elettrici e sicuri. I mezzi rientrano nel "Progetto Arezzo", sviluppato in sintonia con le esigenze di mobilità sostenibile del Comune, che ha beneficiato dei finanziamenti della Regione.

L’ammontare complessivo della spesa finanziata supera il milione: interamente coperti i costi dei due bus e della colonnina di ricarica che sarà installata nel deposito di Autolinee a Setteponti.

"Con l’arrivo dei due bus elettrici - spiega il presidente di Autolinee Gianni Bechelli – manteniamo l’impegno con la città , la prima delle realtà urbane toscane che vedono arrivare nuovi mezzi a zero emissioni, nell’ottica di una cultura sempre più sostenibile della mobilità collettiva. I mezzi saranno in circolazione ad inizio anno nuovo non appena saranno completati gli interventi per l’installazione della colonnina di ricarica nel nostro deposito". E continua: "Non ci fermiamo qua perché proprio in questi giorni sono in consegna anche altri quattro bus urbani Euro 6+ di ultima generazione che consentiranno di sopperire al fabbisogno di me zzi per la rete urbana di Arezzo che nelle settimane scorse ha registrato numerose criticità nonostante il nostro grande sforzo in ambito di manutenzione del parco esistente". I due nuovi bus elettrici saranno impiegati lungo la linea urbana C, che si muove all’interno del centro storico, che sarà completamente elettrifica.

La riduzione dell’emissione di gas inquinanti "rientra pienamente negli obiettivi di promozione della mobilità sostenibile, prioritari e necessari alla tutela dell’ambiente" sottolinea il sindaco Alessandro Ghinelli. Mobilità più sicura. I due bus saranno infatti dotati di un pedale con il quale l’autista potrà allertare le forze dell’ordine in caso di pericolo. L’arrivo in città "dei primi due bus elettrici concretizza il nostro impegno in favore di una mobilità più sostenibile e affidabile: mezzi nuovi, moderni e dotati di monitoraggio a bordo garantirannocorse più sicure e un servizio più trasparente per i cittadini" dichiara l’assessore regionale alla Mobilità Stefano Baccelli.

Gaia Papi