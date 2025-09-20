Pecorelli tra libertà e ricorsi: "In carcere violati i diritti umani. La Corte Europea faccia giustizia"

di Fabrizio Paladino

Davide Pecorelli ha trascorso mesi difficili in carcere a Tirana, ma adesso è un uomo libero. L’ex arbitro e imprenditore 45enne di San Giustino, al centro di una vicenda dai contorni incredibili, è stato condannato in via definitiva a 9 mesi e 10 giorni: troppo pochi per giustificare l’estradizione dall’Italia. Eppure, quei mesi li ha scontati. Oggi ci racconta la sua verità. E annuncia: "Sono pronto ad andare fino alla Corte di Strasburgo".

Davide, sei finalmente libero. Come ti senti? "Una gioia difficile da descrivere. Lunedì sera ho potuto riabbracciare mio figlio più piccolo a Valona, ed è stato uno dei momenti più intensi della mia vita. A breve potrò vedere anche i miei altri tre figli, mia moglie, mio padre e mio fratello, che mi aspettano in Umbria".

Com’è stata la vita in carcere a Tirana? "Una situazione pazzesca, squallida. Non solo per le condizioni igienico-sanitarie. In carcere ho contratto anche l’epatite C. Non auguro a nessuno quello che ho passato".

Perché sei stato detenuto per mesi, se la condanna era inferiore ai 12 mesi previsti per l’estradizione? "È esattamente questo il punto. Sono stato condannato solo a 9 mesi e 10 giorni. L’estradizione si concede per pene superiori a un anno. Quindi non avrei dovuto passare tutto quel tempo in carcere".

Hai intenzione di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo? "Assolutamente sì. Non cerco vendetta, ma giustizia. I miei diritti sono stati violati".

In molti, nei social, ti avevano deriso durante la detenzione. Ora che sei libero, noti un cambiamento? "Sì, eccome. Tutti ‘amici’ all’improvviso. Ma io non ero un delinquente prima e non sono un eroe oggi. Solo un uomo che ha resistito".

A proposito: le famose monete d’oro ritrovate a Montecristo? "Non voglio parlarne, non adesso. Ma vi assicuro che l’oro, in un modo o nell’altro, c’è sempre di mezzo…".

Ti riferisci anche al cappotto "Castello d’If"? "Sì, esatto. Lo presenterò a Parigi: è un pezzo in cachemire con bottoni in oro vero. Simbolicamente, rappresenta l’ingiustizia che ho subito. Come nel romanzo di Dumas, anche il mio carcere si chiamava Castello d’If…".

Quando rientri in Italia? "Spero entro la fine della prossima settimana. Lunedì sarò all’ambasciata italiana di Tirana per ottenere un documento provvisorio. Dopo l’estradizione mi hanno ritirato tutto. Non ho neanche la carta d’identità".

Chi vuoi ringraziare in questo momento? "Il senatore del Pd Walter Verini. È stato l’unico a rispondere ai miei appelli. Nessun altro del suo partito si è mosso. E ovviamente i miei avvocati, Massimo Brazzi e Andrea Castori. Sono stati determinanti: su 30 casi esaminati l’altro ieri dalla Corte d’Appello, solo il mio ha avuto l’esito ribaltato".

Cosa farai adesso? "Mi ritiro a vita privata. Ho bisogno di pace, di tempo per me e la mia famiglia. Ma prima porterò a termine un ultimo progetto. Dopo tutto quello che ho passato, è il minimo che posso fare per me stesso".

Un messaggio per chi ti ha sostenuto? "Grazie. Anche nei momenti peggiori, ho sentito che qualcuno credeva ancora in me. E questo, credetemi, fa tutta la differenza del mondo".