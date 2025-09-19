Pecorelli, pena ridotta. Liberato dal carcere dopo mesi da incubo

di Fabrizio Paladino

Davide Pecorelli è tornato un uomo libero. La Corte d’Appello di Giurisdizione Generale di Scutari in Albania ha dichiarato il 49enne non colpevole del reato di truffa, accogliendo la tesi difensiva e ribaltando la condanna a 3 anni e 9 mesi inflittagli in primo grado. L’ex arbitro della sezione e imprenditore di San Giustino era stato arrestato in Albania l’8 maggio scorso, a seguito della condanna per quattro capi d’imputazione. Ora, dopo cinque mesi di detenzione, la sentenza d’Appello lo solleva dall’accusa più grave e ne ridetermina la pena complessiva a 9 mesi e 10 giorni, già interamente scontati. Per questo motivo, Pecorelli è stato scarcerato. Restano in piedi tre reati: attraversamento illegale del confine di Stato, distruzione di proprietà mediante incendio e violazione grave, per i quali è stata confermata la colpevolezza. Tuttavia, anche per il reato di incendio — legato alla messinscena del proprio decesso — la Corte ha ridotto la pena da 8 a 6 mesi.

Alla fine, la condanna definitiva, tenendo conto della riduzione di un terzo della pena come previsto dalla normativa albanese, è risultata pari a 9 mesi e 10 giorni. Pecorelli era stato arrestato dopo l’estradizione in Albania per scontare una pena di 3 anni e 9 mesi inflitta in primo grado per i reati di truffa e profanazione di tombe. Pena che, in Appello, è stata drasticamente ridotta. La svolta arriva ora, grazie all’accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Andrea Castori e Massimo Brazzi, che hanno lavorato per mesi sulla revisione del caso insieme ai colleghi albanesi ieri presenti all’udienza decisiva.

La vicenda di Pecorelli aveva attirato l’attenzione mediatica internazionale nel 2021, quando l’ex imprenditore, in grave crisi economica, aveva inscenato la propria morte in un finto incidente d’auto nei pressi di Puka, in Albania. Il suo presunto decesso aveva inizialmente fatto pensare a un delitto, ma mesi dopo era stato rintracciato vivo in Italia. A spiegare il gesto fu lui stesso: "Mi sono ritrovato con 50 dipendenti e nessuna entrata. Ho pensato di farla finita. Poi l’idea folle: fingermi morto".

Il caso ha suscitato emozioni forti nella comunità. "È una bella notizia", ha commentato il senatore del Pd Walter Verini, che aveva seguito da vicino la vicenda. "Pecorelli ha compiuto errori, ma non è un criminale da incarcerare in condizioni precarie e pericolose. Questa sentenza solleva lui, la sua famiglia e la comunità dove vive".

Appena appresa la notizia della scarcerazione, la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo. "Il primo pensiero va ai miei cari — ha detto Davide alla moglie — poi a chi mi ha portato da queste parti…".

Commosso anche il padre, Renato: "Finalmente lo rivedrò a casa. È stato ingiusto quello che ha subito, ma il peggio è passato". Ora Davide Pecorelli nei prossimi giorni tornerà nella sua abitazione di San Giustino dove riabbraccerà i 4 figli e tutti i suoi familiari e amici.