Pecorelli, oggi sentenza finale. L’ex arbitro davanti ai giudici: il suo destino si decide a Tirana

di Fabrizio Paladino

Il 18 settembre 2025 rappresenta una data cruciale per il futuro di Davide Pecorelli (nella foto), ex arbitro della sezione ed ex imprenditore, che oggi appunto dovrà affrontare il processo di appello nel tribunale di Tirana. In Albania, infatti, esistono due gradi di giudizio, e Pecorelli attende di sapere se i magistrati confermeranno la condanna di primo grado a 3 anni e 9 mesi oppure ridurranno la pena, cancellando così l’accusa più grave di truffa. L’ex arbitro, 49enne originario dell’Altotevere, sarà accompagnato dai suoi legali e, a quanto pare, leggerà una memoria in albanese per difendere la propria posizione. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe tornare libero o ottenere i domiciliari, dopo mesi di detenzione nel carcere di Tirana, noto per le sue condizioni difficili e spesso denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani.

Nei giorni scorsi, da "Burg 313", Pecorelli ha fatto arrivare una lettera aperta, rivolta sia al mondo politico italiano sia all’opinione pubblica di Italia e Albania. Il titolo scelto è emblematico: "Nuk ka viktima, nuk ka mashtrim" ("Non c’è vittima, non c’è truffa"). Un appello che rappresenta sia un grido d’aiuto sia una ferma dichiarazione di innocenza. Nella missiva, Pecorelli denunciava le condizioni disumane del carcere, tra sovraffollamento, scarsa igiene, infestazioni di topi e insetti, bagni senza scarico e ambienti insalubri, definendo il luogo un "posto dove morale, diritti umani e rispetto della vita non trovano spazio".

Durante la detenzione, Pecorelli ha perso 12 chili e ha visto peggiorare il suo stato di salute, culminato in una diagnosi di epatite C confermata da un prelievo del 26 agosto. Questa patologia, se non curata, può causare danni irreversibili al fegato. Per questo motivo, ha acquistato personalmente il farmaco necessario, il Maviret, spendendo oltre 20.000 euro. Il suo appello centrale riguarda però il processo: Pecorelli sostiene con forza la propria innocenza, affermando che non ci sono elementi per la truffa perché, secondo lui, non esistono vittime e i danni sono stati interamente risarciti. Per questo chiede la chiusura del caso.

La vicenda ha coinvolto anche la diplomazia, con l’intervento del senatore Pd Walter Verini e l’attenzione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dell’Ambasciatore italiano in Albania Marco Alberti, ai quali Pecorelli si è più volte rivolto.

Ora resta da vedere se l’opera diplomatica e le argomentazioni della difesa riusciranno a modificare la sentenza e a restituire a Pecorelli la libertà o condizioni di detenzione meno dure.