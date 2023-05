Pecorelli, giudizio sull’estradizione Il suo avvocato: "Pene alternative"

Un’altra tappa importante nella vicenda che ha per protagonista Davide Pecorelli, il 47enne residente a Lama di San Giustino Umbro ma con un’attività economica che possedeva a Sansepolcro e con un passato anche da arbitro di serie C della sezione Aia di Arezzo. Per martedì 30 maggio, infatti, è stata fissata l’udienza per l’estradizione alla Corte d’appello di Perugia; come si ricorderà, di Pecorelli non si avevano avute più notizie dai primi giorni del 2021 e la sua sorte era apparsa tragicamente segnata quando in Albania venne rinvenuta la Skoda Fabia avvolta dalle fiamme. Pecorelli era poi ricomparso nove mesi dopo nelle acque dell’isola di Montecristo, in Toscana, mentre con il gommone era alla ricerca di un tesoro. L’Albania ha chiesto il fermo dell’estradizione, negando il rilascio del passaporto: questa istanza era stata inoltrata al commissariato di Città di Castello nei mesi scorsi, a seguito dell’arresto che risale al dicembre scorso. Dalla procura albanese di Puka, una volta chiuse le indagini, sono arrivate per Pecorelli le accuse di frode, profanazione di tombe e distruzione di beni per mezzo dell’incendio. La questione nodale era venuta a galla: l’uomo avrebbe dato fuoco alla vettura che aveva noleggiato per tentare di aggirare i debiti finanziari che aveva contratto in Italia. Il fatto era avvenuto nel villaggio di Rras e Pecorelli aveva messo resti di ossa umane che avrebbero dovuto avallare le tesi del decesso da lui simulato. Ora c’è di mezzo l’arresto internazionale attraverso l’Interpol, chiesto dalla procura albanese, anche se Pecorelli, difeso dall’avvocato Andrea Castori, è stato scarcerato. "Sono in contatto con alcuni colleghi albanesi – ha affermato il legale di Pecorelli – e le pene per i reati contestati al mio assistito arrivano fino a cinque anni e quindi stiamo valutando la possibilità di riti alternativi".