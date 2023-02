Pecorelli al giudice: "Pronto per i servizi sociali"

GROSSETO

Un’udienza che avrebbe dovuto decidere per il rinvio a giudizio: autocalunnia, sostituzione di persona e presentazione dei documenti falsificati.

Questi i reati per i quali Davide Pecorelli (nella foto) si è trovato ieri mattina di fronte al giudice per l’udienza preliminare Marco Bilisari. Ma l’udienza, per l’imprenditore umbro è stata rinviata al prossimo giugno.

Pecorelli, ex arbitro della sezione di Arezzo e titolare di alcuni centri estetici tra la Valtiberina toscana e l’Altotevere umbro – assistito da Andrea Castori, il suo legale, di fronte al giudice ha chiesto la messa alla prova che la riforma Cartabia ha reso possibile anche nei casi come quello dell’imprenditore.

Classe 1975, Pecorelli per nove mesi – da gennaio del 2021 fino al 17 settembre dello stesso anno – aveva finto di essere morto per sottrarsi ai debiti che aveva fatto gestendo le sue attività per poi ricomparire su un gommone al largo dell’Isola di Montecristo, dove era arrivato per cercare il tesoro, quello citato dal romanzo di Dumas sotto l’altare del monastero di San Mamiliano.

Secondo la ricostruzione di Pecorelli era proprio a Montecristo che erano state nascoste le monete d’oro rubate a Sovana nel 2019, il cosiddetto tesoro di "San Mamiliano".

Pecorelli era inoltre inseguito da un mandato di cattura internazionale per i reati commessi in Albania proprio durante il periodo della scomparsa: la Procura di Puka gli aveva contestato i reati di frode, profanazione di tombe, distruzione di beni mediante incendio in concorso con altri complici e attraversamento illegale del confine di Stato.

Pecorelli fu arrestato il 10 dicembre del 2022: i poliziotti della Mobile di Perugia lo intercettarono con un mandato d’arresto internazionale e una richiesta di estradizione.

L’imprenditore – sempre a settembre del 2021, poco prima del suo ritrovamento – aveva preso al Giglio una camera fingendosi un geologo. Adesso, secondo la legge infatti la messa alla prova permette la sospensione del procedimento penale l’inizio di un programma di trattamento, come i lavori di pubblica utilità. L’esito positivo estingue il reato.

Con la riforma Cartabia sono aumentati i reati per i quali è richiesta l’ammissione della messa alla prova. Il pm Anna Pensabene tra l’altro aveva chiesto l’archiviazione del reato di ricettazione delle monete: richiesta accolta dal giudice.

Matteo Alfieri