Pecore assalite dai lupi. Ricci: "Serve soluzione"

Dopo il gesto eclatante del giovane allevatore di Ponticino, che alcuni giorni fa ha lasciato una carcassa di pecora sulla rotatoria di piazza Guido Monaco ad Arezzo, esasperato dall’emergenza lupi, ad intervenire è l’assessore all’agricoltura di Laterina Pergine. "Un vero e proprio grido di rabbia - ha commentato Alberto Ricci - se non una richiesta di aiuto, finalizzata ad una presa di coscienza per quanti vivono lontani dalla campagna inconsapevoli di quello che succede nel nostro territorio. Come assessore all’agricoltura del Comune di Laterina Pergine Valdarno non posso che dare la mia più totale solidarietà all’allevatore protagonista di questo gesto, pur consapevole delle critiche che mi saranno mosse. Il giovane imprenditore agricolo, non più tardi di agosto, ha perso 17 animali con la stessa modalità, per quanto tempo si può far finta che il problema non esista?". Ricci, invocando risposte concrete, punta il dito verso coloro che avrebbero consentito il ripopolamento dei lupi sul territorio senza alcun criterio. "Le istituzioni competenti - ha aggiunto - vorrebbero risolvere tutto con un mero risarcimento danni del tutto insufficiente, che nel caso degli allevamenti ovini non tiene minimamente conto dello shock psicologico del gregge, della mancata produzione di latte dovuta all’evento e soprattutto al fatto che gli allevatori non vogliono vivere di sussidi o rimborsi ma del loro lavoro. Le politiche a senso unico delle regioni, in questo caso, hanno pensato al ripopolamento di una specie scomparsa da decenni dai nostri luoghi, senza il minimo controllo sul loro numero, permettendo la diffusione dei più pericolosi ibridi e quindi senza preoccuparsi dell’incidenza sull’intero comparto agricolo". L’esponente della giunta Tassini invita infine l’opinione pubblica a riflettere riguardo alla pericolosità di questo fenomeno.