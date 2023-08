"Peccato aver perso i grandi festival" Ma Benvegnù applaude il Mengo E oggi torna sulla ribalta aretina

di Gloria Peruzzi

"Mi piace narrare delle storie nei miei concerti, ho almeno vent’anni di cose da raccontare", dice Paolo Benvugnù, artista audace, cantautore, produttore e musicista raffinato, parlando del concerto allo Smart Festival delle Officine della Cultura, oggi all’Arena Eden di Arezzo (ore 21.15), tappa del "Live estate 2023", il tour che sta girando l’Italia per la presentazione dei brani appena pubblicati nell’Ep "Solo Fiori", oltre a quelli più noti dei precedenti album.

Benevgnù, perché cinque nuovi racconti brevi?

"Più avanti uscirà il romanzo completo, l’album intero".

Perché "Solo Fiori"?

"Ho rischiato di fare un disco di invettive, perchè vivo un tempo che mi sento poco aderente. Il titolo giusto poteva essere: (al posto di male parole) Solo fiori. Abbiamo preferito lasciare solo il finale perchè l’amore è sempre un atto rivoluzionario".

Cosa le ha fatto cambiare idea?

"Shakespeare. A un certo punto, insieme agli altri, ci siamo chiesti come lo avrebbe raccontato lui. Senz’altro avrebbe evitato l’insolenza preferendo la metafora della vita con una sorta di breviario d’istruzioni ed è l’opzione che abbiamo scelto".

È tornato all’etichetta aretina Woodworm?

"Sono felice di stare di nuovo con loro, abbiamo una visione comune, oltre che una relazione e un confronto sano".

Le piace sempre Arezzo?

"Per me qui c’è il cielo più bello del mondo. Venendo da cieli opachi, l’azzurro del cielo di Arezzo l’ho notato subito e mai ritrovato altrove".

Quest’anno festeggia trent’anni di carriera. L’ha cambiata questo tempo?

"Nell’essenza no, semmai l’ha purificata. Il tempo mi ha cambiato nella valutazione qualitativa della percezione delle cose" Di sicuro, nel frattempo, è cambiato il modo di fare musica. "Mai come in questo momento chi scrive e suona musica ha un incredibile talento funzionale alla fidelizzazione, cosa che può essere positiva, peccato venga usata in maniera un po’ subdola per arrivare subito al risultato. Cogliere immediatamente l’emozione, anche superficiale, dell’altro e portarla all’acme".

E ai grandi festival cos’è successo?

"Questo per me è un po’ un lutto, lo dico da fruitore e da musicista. Oggi la musica è vendere un marchio e colonizzare uno stadio o un palazzetto dello sport, non mi stupisce, chi va oggi ai concerti non è più interessato alla musica, ha altre curiosità legate al contorno. Quando per fare un concerto metti della musica in una chiavetta, non è più andare a suonare. Per me diventa una performance circense, ma io sono quasi uno spettro, faccio parte di un altro mondo e un altro tempo".

Il Mengo è un festival giusto per Arezzo?

"Intanto è un festival e già questa è una cosa estremamente positiva per la città. Manca semmai, il respiro internazionale che aveva un tempo Arezzo Wave, ma fa parte delle modalità odierne. Il Mengo incarna i festival di questo tempo".

I Negrita insieme alla direzione del Mengo, la Woodworm e altri hanno pensato a un "orto creativo", una sorta di cittadella della musica, conosce il progetto?

"Ne avevo sentito parlare anni fa e mi sembrò un progetto bello e ambizioso. Trovo che sia sempre molto importante parlare dell’immateriale. La creatività, fare canzoni, scrivere musica è parlare dell’immateriale ed è un gesto abbastanza rivoluzionario pensare ad un luogo, una scuola, dove l’immateriale viene portato nel mondo reale, è come cercare di mescolare l’impossibile nel possibile".