Pd, sale il j’accuse del capogruppo "Il mio partito esca dal silenzio"

"Lasciati soli a fare opposizione, con un sindaco che non perdeva occasione per denigrarci". Parole dure e forti quelle del capogruppo Pd Andrea Bernardini(nella foto) che nel 2019 fu il candidato alle amministrative. Parole rivolte ai vertici del suo partito a cui non risparmia critiche oltre che una scarsa visione del futuro soprattutto in vista delle prossime elezioni.

Bernardini che anni sono stati quelli sugli scranni dell’opposizione?

"Non sono stati 4 anni facili. Abbiamo prodotto oltre 300 interrogazioni arrivando a una raccolta firme importante contro i lavori di Camucia che purtroppo non ha impedito di gettare al vento 400 mila euro di soldi PNRR. Avrei auspicato una maggiore contrapposizione all’attuale giunta da parte del mio partito; invece, spesso c’è stato un silenzio assordante, un atteggiamento sottotono e remissivo, come se a qualcuno andasse bene questa amministrazione. Ad un anno dalle elezioni tutti si sono risvegliati ma finora dover’ erano?" Parole dure le sue.

Sta pensando di lasciare il Pd? "Ho dato molto in questi anni, raccogliendo molte preferenze a testimonianza che la gente ha creduto in me. Il Pd vive un momento di difficoltà e ha perso il suo appeal con cui è nato e con cui ho iniziato a fare politica. Se riuscirà a intercettare i reali bisogni della gente continuerò a mettermi a disposizione".

Ad un anno dalle amministrative cosa vorrebbe che facesse il suo partito?

"È necessario cambiare passo, smettere di stare sul piedistallo, pensare che la politica di oggi si faccia con gli stessi argomenti e mezzi di 30 anni fa. Non si riesce a capirlo nonostante le sconfitte. I cittadini chiedono concretezza, ascolto dei reali bisogni".

Il Pd le ha mai chiesto di rivalutare una sua ricandidatura? Nel caso sarebbe disponibile? "Non mi è stato chiesto, ma non credo neanche sarei di nuovo disponibile".

Ha qualche nome in testa?

"È presto per fare i nomi o per mettere veti su qualcuno. È il momento di fare un forte appello a tutti quei cittadini che hanno interesse al nostro territorio e non vogliono vederlo per altri 5 anni in mano a gente inadeguata".

Che ne pensa delle manovre dei vostri avversari?

"La maggioranza non esiste più da tempo. Oggi una parte non vuole ricandidare Meoni per l’evidente fallimento del suo mandato mentre lo stesso sindaco tenta in tutti i modi di rimanere attaccato alla poltrona. Il gioco di Fratelli D’Italia di smarcarsi e ritrovare una parvenza di verginità è davvero ridicolo: lo testimonia l’ultimo consiglio in cui hanno sostenuto di nuovo tutti i provvedimenti di Meoni".

Laura Lucente