Pd, primarie bis dietro il congresso. Croci e Ausilio già al tutto per tutto

C’è da recuperare il popolo dem nel "salasso" di tessere che nel giro di pochi anni ha ridotto "l’esercito" dei 4200 iscritti a poco più della metà. C’è da recuperare quel popolo che si è sentito "abbandonato" o "senza voce". C’è da risalire la china nei Comuni, tanti, persi di fronte all’avanzata del centrodestra. C’è tutto questo e, nel dietro le quinte molto altro, nel primo faccia a faccia tra i candidati alla segreteria provinciale del Pd: Barbara Croci a incarnare la linea del Nazareno e a declinare i punti–chiave che l’era di Elly Schlein ha riportato al centro dell’azione politica. Davanti a una cinquantina di iscritti riuniti nella "Gervasi" a Foiano, Croci parla di condivisione, inclusione, descrive e traccia il profilo di un partito che deve segnare "discontinuità" con il passato. Il botta e risposta, impostato e condotto sullo stile del fair play (e stimolato dalle domande di Massimo Serravelli, segretario dell’unione comunale), si incrina quando la sindaca di Lucignano Roberta Casini, nei commenti a caldo dopo il primo round, sottolinea: "Croci parla di discontinuità, ma lei viene dalla segreteria uscente....". Un modo per dire che lei rappresenta il passato che i dem dovrebbero lasciarsi alle spalle per incamminarsi su un nuovo corso. Michele Ausilio, 34 anni, consigliere provinciale e vicesindaco di Pratovecchio Stia, prova a incaricarsi delle aspettative che molti amministratori ripongono nella sua candidatura. "Bisogna mettere in pratica un nuovo modello di partito e un nuovo schema metodologico". Confessa di essere un appassionati di numeri e snocciola uno dietro l’altro, quelli che fanno male: il calo degli iscritti, i Comuni conquistati dal centrodestra, la delusione di molti iscritti. Suona la carica scegliendo il passo dell’amministratore che conosce i problemi della gente ed è chiamato a risolverli ma al tempo stesso, segnala la "solitudine" degli amministratori dem "che non sono supportati dal partito". Croci rilancia sul versante della tutela dei diritti, il lavoro, la difesa dell’ambiente e un cambio di passo nelle politiche per le fasce più deboli della popolazione (si sofferma sull’emergenza abitativa, tra le priorità da affrontare), stabilisce un legame a doppio filo con la segreteria regionale guidata da Emiliano Fossi (che ha chiamato Croci a farne parte), allarga l ’orizzonte politico.

Già la politica. è il tasto dolente che tocca Paolo Brandi in un intervento appassionato che richiama tutti a rimettere al centro la visione politica, la strategia, la traiettoria sulla quale guidare iscritti, circoli, militanti. Non basta riparare le buche per fare politica, è il senso della sollecitazione di Brandi, che consegna la sua preferenza a Croci nella quale individua "la persona giusta in grado di guidare il partito aretino nel nuovo corso".

In sala c’è anche Ginetta Trinchetti, che pochi mesi fa è uscita dalla segreteria provinciale sbattendo la porta e puntando il dito contro una gestione inchiodata al’autoreferenzialità. Ascolta con attenzione le relazioni dei due candidati. Ma lei ha già deciso: sosterrà la corsa di Ausilio "perchè penso possa incarnare ciò che in questo momento serve al partito". Discontinuità, appunto.

Lucia Bigozzi