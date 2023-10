Pd, prima donna verso la segreteria. Croci supera la sfida anche in città. Ausilio tiene ma il margine si allarga

AREZZO

Il Pd non è ancora alla consegna dell’Oscar e neanche alla designazione definitiva del nuovo segretario. Ma la coppa, avrebbe detto l’indimenticato Nando Martellini, sta navigando verso Barbara Croci.

Il primo segretario provinciale donna nella storia del partito supera anche la boa del congresso cittadino. Con il suo rivale, Michele Ausilio, che tiene botta, vince in diversi quartieri e frazioni, ma forse perde l’ultima speranza concreta di riaggancio. In ballo c’erano oltre 30 delegati, il piatto da portata nella prova di forza in corso da settimane. La candidata schleiniana incassa il 57% dei suffragi, il rivale il 42 e qualcosa. E basta non solo a confermare la fuga in corso ma a consolidarsi. Perché in base ai dati che il partito, ritrovando un’antica dimestichezza con i numeri, fornisce in tempo reale la forbice ora è di 60 a 40. Una forbice che taglia probabilmente le residue e legittime chance dell’esponente casentinese di rovesciare il tavolo. Il tavolo delle primarie, dove Elly aveva distanziato Bonaccini.

I primi congressi avevano mostrato dei timidi segni di cedimento nella ondata vincente. Ma la risposta è stata fragorosa. La distanza che allora era stata di 54 a 46 stavolta si allarga ipotecando il risultato finale. In un risultato da passare ai raggi x. Croci dilaga nel centro storico e al Giotto, quartiere storicamente perdente per il centrosinistra, ma si inchina all’avversario non solo in certe frazioni ma anche nella periferia popolosa. Da via Fiorentina a Pescaiola, pur piantando la sua bandiera a Saione. E dovrà ricostruire un’altra narrazione nelle periferie vere, da Indicatore che regala l’en plein ad Ausilio a Rigutino che da sempre pende a sinistra.

Ma il resto della mappa si colora in gran parte del rosso vivo della leadership nazionale, alla quale anche Arezzo si accoda.

Al momento attuale Croci ha dalla sua 65 delegati contro i 37 del coraggioso sfidante. E farsi superare dagli ultimi 40 in palio avrebbe l’aspetto di una missione impossibile. Roba da far impallidire anche Tom Cruise.

Ma sarà altrettanto difficile spostare questo pacchetto di mischia nelle elezioni vere, quelle dietro l’angolo, quelle che tra meno di un anno porteranno alle urne 26 comuni aretini. La vittoria imminente di Croci apre il campo forse all’intesa coi 5 Stelle, che però qui non hanno mai avuto una roccaforte. Ma il campo largo è più impervio: è uno dei temi che campeggia sul tavolo del nuovo segretario.