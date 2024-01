Pd, la mossa di Bracciali: "Lascio la segreteria serve un cambiamento in vista delle elezioni"

di Matteo Marzotti

AREZZO

"È un passo indietro legato alla mia dimensione personale e al tempo stesso c’è una motivazione politica. Ma questo lo ritengo un passaggio normale quando siamo di fatto a metà mandato". Le parole sono quelle di Matteo Bracciali, segretario comunale del Partito Democratico, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. "Da quando ho iniziato il mio percorso sono cambiati il segretario nazionale, regionale e provinciale - sottolinea Bracciali - adesso poi siamo a metà mandato e il mio lo ritengo un atto dovuto, quello di rimettere l’incarico all’assemblea e agli iscritti in vista anche delle prossime amministrative. Adesso occorre iniziare a programmare tutte le attività, a ragionare sul profilo del candidato sindaco di Arezzo, sulle alleanze sociali e sull’identità della città del futuro".

Un passo indietro per stimolare il Pd a riflettere sul futuro?

"Non sono più nelle condizioni di svolgere il ruolo di segretario come accaduto fino ad ora, ovvero pensando ad organizzare l’attività prendendomi la responsabilità di molteplici aspetti, adesso occorre una responsabilizzazione di tutti quelli che sono i ruoli ad ogni livello in vista delle amministrative senza contare che oggi fare opposizione significa avere un accesso più complicato alle informazioni, serve più tempo per studiare documenti e quant’altro".

Ha pesato più la componente politica o personale in questa scelta?

"Certamente la componente personale - risponde subito Bracciali - lavoro fuori sede, sono un pendolare, mi capita di viaggiare all’estero sempre per lavoro ed ho un figlio. Sono fattori che hanno pesato sulla mia decisione alla luce di quello che è attualmente il ruolo di segretario. Poi c’è l’aspetto anche politico che mi ha portato a questa decisione, ci tengo a sottolineare però senza alcuna vena polemica".

Decisione che definisce un atto dovuto.

"Non era necessario, ma ho ritenuto opportuno presentare le dimissioni. Giovedì darò le motivazioni della mia scelta all’assemblea, da lì in poi vedremo come procedere, come coinvolgere elettori e iscritti in questa riprogrammazione. È giusto rilegittimare il percorso quando siamo a metà mandato. Le mie dimissioni sono e restano sul tavolo, poi se ci sarà qualche altra persona con maggiore disponibilità rispetto a me ben venga. Adesso c’è bisogno di riprogrammare quello che siamo. Ripeto, questa mia decisione la ritengo davvero un passaggio normale. Alla fine siamo tutti volontari, io non ho mai preso un euro dalla politica e oggi le condizioni sono completamente diverse da quando ho iniziato il mio mandato. Ecco perchè preferisco compiere questo passo indietro, non potendo sostenere l’attività".