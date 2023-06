PD di Sansepolcro incontra la popolazione, richieste su viabilità, tassazione e progetto di rigenerazione

SANSEPOLCRO

Andare sul territorio per incontrare la popolazione, spiegare ad essa la propria attività, ma soprattutto recepire da essa le varie istanze. Nei giorni scorsi, la segreteria del Partito Democratico di Sansepolcro e il gruppo consiliare Pd-InComune hanno tenuto il primo dei tre incontri programmati nella piazzetta di San Paolo con i residenti delle zone San Paolo, Riello, Trebbio e Porta Romana. Dopo l’introduzione del segretario dell’Unione Comunale, Alessandro Del Bene, che ha ribadito l’importanza di questa tipologia di incontro che permette di ascoltare le esigenze della cittadinanza per poi portarle in consiglio comunale, la capogruppo Chiara Andreini ha illustrato i temi portati avanti dal gruppo: lo spostamento della stazione ferroviaria a San Paolo "sul quale l’amministrazione non ha saputo dare risposte concrete".

La situazione dei marciapiedi nel quartiere, destinataria di un emendamento al bilancio 2022 "purtroppo bocciato dalla maggioranza"; l’aumento della tassazione, la problematica del secondo ponte sul Tevere con i nuovi interventi che dovranno essere fatti, il cantiere della scuola secondaria Buonarroti e tanto altro. Il consigliere Filippo Polcri, proprio sul tema della viabilità, ha ricordato come l’anno scorso – dopo la bocciatura dell’emendamento in consiglio – la maggioranza aveva dato ampie rassicurazioni sullo svolgimento dei lavori.

"Inoltre, il progetto di rigenerazione urbana del centro, finanziato per oltre 5 milioni di euro, rischia di essere l’ennesima occasione persa per la città perché manca di organicità e di condivisione – dice Polcri – I cittadini sono intervenuti soprattutto per lamentare lo stato di abbandono del quartiere". Praticamente tutti gli interventi si sono concentrati sui lavori pubblici. E domani sera, 28 giugno, secondo appuntamento allo Ciao Bar di viale Osimo con gli abitanti di Porta Fiorentina, di Gragnano e della zona Cisa.