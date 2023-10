Paura in una battuta di caccia: sbaglia mira e ferisce un cacciatore

LORO CIUFFENNA

C’è mancato poco che una battuta di caccia al cinghiale si trasformasse in una vera e propria tragedia. Siamo a Casamona, una delle tante frazioni del comune di Loro Ciuffenna sul versante valdarnese del Pratomagno. Un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione ha deciso ieri mattina di partire per la montagna alle prime luci dell’alba. Pareva filare tutto liscio, quando attorno alle 11 è partito uno sparo indirizzato ad un cinghiale, ma l’animale selvatico è stato mancato. Il proiettile è così rimbalzato su alcune pietre e le schegge che si sono create dall’impatto hanno finito per raggiungere uno degli altri cacciatori che partecipavano alla battuta, ferendolo ad un ginocchio. I presenti hanno subito chiamato il 118 e in breve tempo i soccorsi si sono messi in moto per salvare l’uomo di 64 anni. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di Loro Ciuffenna, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il ferito è stato poi stabilizzato e trasportato successivamente a Careggi in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate fin dall’inizio molto complicate, dal momento che il gruppo di cacciatori si trovava in una zona impervia. L’uomo non è in pericolo di vita, anche se non si è a conoscenza dell’entità del danno riportato alla gamba. L’ultimo incidente di caccia di grave entità in vallata risale esattamente a due anni fa. L’episodio si verificò tra Montegonzi e Fontebussi, nel comune di Cavriglia. In quell’occasione un pensionato di 68 anni venne raggiunto da alcuni pallini al volto e al petto e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Dopo le indagini si scoprì che il cacciatore esperto fu colpito dallo sparo accidentale di uno "scaccino" aggregato al gruppo. L’uomo per negligenza, aveva introdotto nel fucile una cartuccia caricata a pallini anziché a riso ed esplodendo il colpo aveva raggiunto l’amico.

Francesco Tozzi