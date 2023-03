Patto Civico si astiene e bacchetta il presidente

Un contrappunto. Sui temi e sul metodo. Patto Civico si astiene sul bilancio non prima di aver messo in fila tutte le perplessità che dall’elezione di Polcri ad oggi hanno caratterizzato "quattro mesi di immobilismo, senza una maggioranza", rimarca la consigliera Stella Scarnicci che, documenti alla mano, elenca i motivi che "sospendono" il giudizio, non chiudono la porta e rimandano a una verifica, senza sconti. Patto Civico non ha digerito il rinvio di una settimana comunicato "solo il giorno prima e a nostro avviso senza motivazioni convicenti. Gli emendamenti su due strade non ci paiono sufficienti", incalza Scarnicci che tra le pieghe dell’intervento, non nasconde la delusione del fronte civico di fronte "a giochi politici che da quatto mesi bloccano il governo dell’ente. La sua elezione ha acuito la prova muscolare tra centrodestra e centrosinistra". A Polcri, la consigliera Scarnicci dice: "Se c’è una maggioranza è bene che si palesi, altrimenti è meglio trarne le conseguenze". È il leit motiv anticipato nella conferenza stampa di poichbi giorni fa degli esponenti di Patto Civico, con i coordinatori Donati e Carbini, che al presidente hanno chiesto chiarezza e coerenza rispetto alla linea di governo delineate subito dopo l’elezione. Tuttavia, sul piano più politico l’azione del fronte civico punta a creare un varco dentro i maldipancia dem, rilevando le contraddizioni e a muoversi in un campo più largo.

LuBi