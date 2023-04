Pastori in corso Allo studio dei rudimenti

Si sono appena concluse le selezioni per i 20 candidati alla Scuola per Pastori nelle Foreste casentinesi

L’obiettivo della Scuola è di realizzare un percorso di formazione per nuovi pastori e allevatori. Negli ultimi anni c’è stato un riavvicinamento alla “terra” e alla natura da parte di molti giovani. Oggi il pastore ha un ruolo centrale per la conservazione della natura e perfino nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Ipascolamento degli animali, aiuta a ridurre, mantenendo bassa la vegetazione, la diffusione degli incendi. E’ un lavoro duro, gli animali vanno curati e gestiti tutti i giorni e i giorni di festa sono pochi. Però offre grandi soddisfazioni per chi ama gli animali e la vita all’aria aperta. Gli animali che alleva il pastore possono essere tanti, dalle vacche che sono quelle più comuni, alle pecore, le capre, i cavalli. La scuola di pastori del progetto LIFESHEPFORBIO si concentrerà sugli allevamenti ovicaprini e di bovini. Il loro allevamento è funzionale per la produzione di carne o di latte e quindi di formaggi.

Gli allevatori che usciranno dalla scuola avranno poi la possibilità di aprire in proprio un’attività per mettere a frutto le competenze acquisite.