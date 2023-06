Pastificio Fabianelli vola negli USA, da Castiglion Fiorentino a New York per la fiera Summer Fancy Food Show

CASTIGLION FIORENTINO

Il Pastificio Fabianelli vola negli Usa, nella Grande Mela. Da oggi fino al 27 giugno il pastificio di Castiglion Fiorentino parteciperà al Summer fancy food show di New York, la grande fiera dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore più importante negli States. "Il mercato degli Stati Uniti è uno dei primi mercati dove la nostra azienda ha iniziato a fare export: adesso siamo arrivati a ben 70 paesi in cui esportiamo i nostri prodotti ma gli Usa rimangono un mercato importante e strategico per cui abbiamo creato anche linee ad hoc di prodotti, a misura per i consumatori americani", spiega Luca Fabianelli, amministratore delegato dell’azienda. Ad attestare la dimensione internazionale del Pastificio erano stati – anche per quest’anno – i risultati della classifica campioni dell’export 2023 realizzata da Sole 24 ore e Statista che per la seconda volta vedevano la Fabianelli nello score dei top player italiani per il 2021. Nella classifica, l’azienda castiglionese si era guadagnata il 101esimo posto grazie alla sua quota di export sul fatturato pari al 75,16%: ben 12 milioni e mezzo su 16 e mezzo. Una percentuale da record per la nostra provincia.

Come detto, oggi l’azienda esporta in ben 70 paesi, soprattutto negli Usa, in Medio Oriente e nel Sud Est Asiatico e per il 2022 la Fabianelli potrebbe superare sé stessa raggiungendo, con l’export, circa l’80% del fatturato complessivo.

"Tutto questo grazie all’innovazione continua dei metodi di produzione e all’acquisizione di certificazioni fondamentali per l’export, oltre alla tracciabilità e qualità delle materie prime utilizzate per le sue linee di pasta", spiega Fabianelli. Il Pastificio sarà presente al Summer fancy food 2023 – stand 2529 – con la linea Usa dei suoi prodotti: Usa biologica maltagliati e le due linee Usa classica e biologica di Pasta Toscana, il brand premium prodotto solo con grano 100% toscano.

Luca Amodio