Pasticcieri e panettieri, al via un concorso

Arezzo, 20 luglio 2023 – Si chiama Corman Trophy e mette in palio 10mila euro: un contest aperto a tutti i professionisti d’Italia (e Repubblica di San Marino) che lavorano in un laboratorio o cucina professionale: per partecipare, ciascun candidato dovrà presentare un elaborato in cui racconta e illustra un progetto innovativo inerente la propria attività, capace di portare un miglioramento concreto.

Il contest è firmato Corman, insieme a La Maison de l’Excellence Savencia® e con il supporto della scuola di formazione CAST Alimenti.

Il progetto dovrà riguardare almeno uno dei tre aspetti che sempre più sono alla base del successo di ogni iniziativa lavorativa ed imprenditoriale: efficienza in laboratorio (ad esempio soluzioni per ottimizzazione e organizzazione del lavoro e delle produzioni, gestione efficiente dei macchinari, riduzione dei costi…); gestione delle persone (ad esempio il miglioramento della vita lavorativa, progetti di inclusione, programmi welfare, attività per creare spirito di team…); sostenibilità (ad esempio azioni per impatto zero, riduzione degli sprechi, economia circolare e riciclo, packaging sostenibile…).

Come dovrà essere il progetto, per avere le migliori chance di vittoria? Innovativo nell’ambito dell’attività di una pasticceria o un panificio; originale, fattibile e replicabile, nonché in grado di portare un miglioramento concreto in uno o più dei tre aspetti elencati.

Al vincitore, selezionato dalla giuria, andranno 10.000 euro, suddivisi come segue: contributo in denaro pari a 5.000 euro; una CAST CARD del valore di 3.500 euro (che darà diritto a 10 giornate formative di specializzazione presso la Scuola di Brescia, da sfruttare per sé o per i propri colleghi e collaboratori nell’arco di due anni); una fornitura di prodotti Corman del valore di 1.500 euro.

Le candidature sono aperte, c’è tempo fino al 31 ottobre 2023. Il regolamento completo e modulo dedicato per candidare il proprio progetto sono disponibili sul sito www.cormantrophy.it.