Passo Mandrioli: "Una chiusura ingiustificata"

CASENTINO

Torna a far discutere la vicenda della chiusura del Passo dei Mandrioli, al centro di recente di numerose polemiche. "Fino all’11 novembre il Passo dei Mandrioli rimarrà chiuso dalle 8 alle 18 compreso il giorno di Ognissanti nel tratto tra il km 4, 1 e il 4,8 – affermano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri (nella foto) e il responsabile di Fratelli d’Italia del Casentino Federico Dini – Questa decisione è arrivata all’improvviso ed è stata comunicata male, inoltre si ripercuote negativamente sulle attività ricettive e turistiche della zona. Va da sé che la chiusura del Passo scoraggia i turisti a trascorrere questa festività o i weekend nel nostro territorio".

"Il tratto – viene sottolineato – è stato chiuso per consentire dei lavori di messa in sicurezza, soltanto in caso di maltempo (quando cioè gli operai non possono lavorare) la strada viene riaperta. Il fatto che il Passo possa essere riaperto quando piove, fa desumere che la situazione non sia così critica. Ci chiediamo per quale motivo la Provincia di Forlì-Cesena non abbia deciso di tenere aperto il valico almeno nei weekend e nei giorni festivi come Ognissanti. Nel periodo autunnale il Casentino è particolarmente attrattivo dal punto di vista turistico per il foliage, le sagre, la raccolta dei funghi e delle castagne. Inoltre – viene precisato – si registrano numerosi disagi per tutte le attività economiche del Casentino perché questa strada è la via più breve per raggiungere la Romagna. Sappiamo che il Passo ha consistenti criticità che si trascinano da anni ma osserviamo un certo disinteresse da parte della Regione Toscana. Riteniamo che occorra costituire un tavolo tra Regione Toscana e Provincia di Forlì Cesena per definire un cronoprogramma condiviso".