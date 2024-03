Passo dei Mandrioli, piano sicurezza: "No allo stop del traffico pesante"

di Sara D’Alessandro

Ancora disagi sulla Sp 142 del Passo dei Mandrioli. Nella serata di mercoledì, poco dopo le 19 in prossimità della Località Casa del Pittore, un tir cisterna che procedeva in direzione e che trasportava alcol etilico è finito fuori dalla carreggiata, in uno dei tanti tornanti che caratterizzano il valico, probabilmente a causa della debole nevicata. L’episodio porta ancora una volta alla ribalta la questione del transito dei camion lungo la Provinciale 142, problema molto sentito dai cittadini che è stato affrontato insieme ad altre tematiche, nel corso di un vertice che si è svolto martedì a San Piero in Bagno. Oltre al sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e al vice sindaco di Poppi Riccardo Acciai, erano presenti il primo cittadino di Bagno di Romagna Marco Baccini e il presidente della provincia Forlì Cesena Enzo Lattuca, in collegamento da remoto.

Riguardo alla dibattuta questione della chiusura al traffico pesante di questa importante arteria,Vagnoli, ha espresso la sua contrarietà con una chiara presa di posizione. "È assurdo – ha affermato – portare sul tavolo della discussione la questione di una possibile interdizione ai mezzi pesanti. Questo valico riveste una fondamentale importanza per il turismo, per i cittadini e per le imprese del territorio. I problemi del Passo dei Mandrioli, vanno risolti con interventi adeguati e mirati sul fronte della messa in sicurezza generale". Sulla stessa linea anche l’amministrazione di Poppi, che pur condividendo le osservazioni legate alla sicurezza del traffico pesante, ha ribadito la propria disponibilità a trovare tutti insieme la migliore soluzione a vantaggio dei territori senza alcuna ripercussione sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini.

A proposito della questione delle continue chiusure del Passo, a causa di importanti lavori di manutenzione, in parte non prevedibili, in parte mal comunicati, la presidente delle strutture ricettive di Confcommercio Marta Bidi si ritiene soddisfatta della promessa ricevuta, di evitare le chiusure nei fine settimana e di trovare un metodo di comunicazione più immediato e chiaro.