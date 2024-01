Passo dei Mandrioli. Aziende e pendolari nell’imbuto dei cantieri: "Stop chiusure selvagge"

Salvaguardare il Passo dei Mandrioli, importantissimo snodo per il Casentino, attraverso una sorta di mailbombing. L’invito è copincollare ed inviare ai Presidenti della Provincia di Forlì - Cesena , Arezzo e Unione dei Comuni il testo di una lettera scritta da Marta Bidi, imprenditrice turistica della zona e promotrice dell’iniziativa, insieme ad altri operatori del settore turistico alberghiero e comuni cittadini. Un appello alle istituzioni affinché venga organizzato al più presto un incontro per discutere delle problematiche relative alla viabilità e ai lavori in corso, per trovare tutti insieme la migliore soluzione a vantaggio dei territori senza alcuna ripercussione sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini. "Come molti di voi sapranno – si legge nella nota - la questione relativa al Passo dei Mandrioli è di cruciale importanza per il nostro territorio. Per far sentire la nostra voce e ottenere risposte concrete sulle aperture /chiusure, lavori in corso e altri aspetti correlati, è essenziale che la nostra comunità si faccia sentire in modo unito e forte. Per questo motivo – prosegue la lettera pubblicata anche su Facebook e diventata virale - vi chiediamo di copiare il testo del messaggio, e inoltrarlo ai Presidenti della Provincia di Forlì Cesena, Arezzo e Unione dei Comuni.

La vostra partecipazione è fondamentale per dimostrare l’unità e la determinazione della nostra comunità nel proseguire il miglioramento della viabilità nel Casentino". Il passo dei Mandrioli che costituisce da sempre uno dei più importanti collegamenti tra la Valle del Savio ed il Casentino, si trascina da anni importanti criticità, per questo i cittadini chiedono un incontro con le istituzioni, al fine di porre delle domande e ricevere adeguate risposte riguardo agli sviluppi futuri.

Una forte e chiara richiesta alle autorità competenti per fare in modo che la questione venga presa seriamente in considerazione, data l’importanza del tema, che riguarda diverse fasce della popolazione, non solo pendolari e privati, ma anche aziende e strutture turistiche. "Nel corso dello scorso anno – dice Marta Bidi - abbiamo dovuto fare i conti con chiusure inaspettate, che accadono tutt’ora senza preavviso, privandoci di un accesso cruciale al nostro territorio. Se la chiusura è necessaria per lavori di manutenzione o altri motivi, questa dovrebbe essere programmata , in modo da informare la collettività e permetterne l’agibilità soprattutto nel weekend.

A questo proposito, è capitato più volte che siano stati chiusi simultaneamente non solo il Passo dei Mandrioli, ma anche quello dello Spino e di Croce a Mori creando notevoli disagi, ma anche ingenti perdite economiche, dovute alle cancellazioni degli ospiti, che viste le difficoltà di accesso, hanno rinunciato alle prenotazioni. Serve dunque trovare al più presto una soluzione affinché questa situazione non si ripercuota negativamente sul nostro settore, soprattutto in occasione delle festività Pasquali e nel periodo estivo." Anche il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli si schiera dalla parte dei cittadini e degli imprenditori, auspicando di poter arrivare in tempi brevissimi a delle soluzioni certe e durature. "Oltre alla evidente pericolosità - dichiara – ci sono disagi che non sono più sostenibili da ogni punto di vista, non ultimo quello informativo. I nostri cittadini si informano come possono, e spesso le comunicazioni non arrivano o sono contraddittorie. Per questo – conclude- Provincia di Arezzo e Regione Toscana, devono assolutamente trovare con i colleghi romagnoli un canale di accordo e comunicazione attraverso il quale si possa trovare una soluzione".