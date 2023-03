Passo dei Mandrioli ancora chiuso Fratelli d’Italia: "Disagi senza fine"

CASENTINO

La chiusura del Passo dei Mandrioli sta causando notevoli disagi ai cittadini, sia sul versante romagnolo che su quello toscano.

Con gli automobilisti che tutti i giorni, per lavoro e non solo, sono costretti a fare vie alternative allungando di molto il tempo ed il tragitto. La strada è infatti ancora completamente chiusa per la frana che si è verificata circa cento metri prima dell’ex ristornate Il Raggio alcune settimane fa.

"Al momento i lavori sembrano sospesi e da quanto sappiamo, nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici – spiegano Cesare Polidori, coordinatore Fratelli d’Italia Valle del Savio, e David Marri (nella foto), consigliere comunale Fdi di Poppi – però non si intravedono possibilità di riapertura a breve. I disagi della popolazione intanto, sono notevoli e non ci sono garanzie per i tempi di ripristino – concludono il loro intervento i due rappresentanti di Fdi Marri e Polidori – abbiamo raccolto numerose segnalazioni e proteste, delle quali ci facciamo carico, ma la Provincia deve accelerare il ripristino della viabilità fornendo un calendario plausibile degli interventi e dando a cittadini e imprese un orizzonte certo entro il quale muoversi".