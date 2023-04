"Passi nell’arte" Mauro Capitani espone in centro

Lo hanno chiamato "Spazio Passi nell’Arte". E’ un angolo artistico collocato in pieno centro storico a Montevarchi, all’interno del Vicolo del Campanile il "chiasso" che collega via Marzia con piazza Varchi. Chi lo attraversa si imbatte in una vetrina, parte integrante del Palazzo del Podestà. Grazie ad un’idea del sindaco Silvia Chiassai Martini e alla collaborazione con la Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, la vetrina è diventata artistica. E lo sarà anche in futuro. E’ il noto pittore Capitani, infatti, a gestire questo spazio culturale. Le opere di noti Maestri italiani vengono alternate con didascalie e ogni quindiciventi giorni si cambia. E’ un invito alla gente che attraversa il Vicolo a soffermarsi. Una piccola pausa rispetto al solito correre quotidiano, per osservare immagini che si presentano improvvise e che invogliano ad ammirarle, prima di riprendere il cammino. "Voglio ringraziare anche la Tipolitografia La Zecca che ha realizzato il leggio, le scritte e i vari cartelli che di volta in volta, raccontano le opere", ha detto il professor Capitani. In questo periodo pasquale sono state esposte tre opere dell’artista valdarnese: La Crocefissione, olio su tela realizzato nel 2015; il Cristo coronato di spine, una litografia del 2023; la Resurrezione, olio sui tavola del 2021. Il Comune di Montevarchi fa parte della Fondazione Capitani, il cui obiettivo è quello di tutelare il patrimonio artistico della famiglia, i numerosi dipinti di Mauro Capitani, ma anche ricordare la creatività è il valore degli altri grandi artisti del 900 che rischiano di essere dimenticati.