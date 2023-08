Passerella pedonale Montevarchi: lavori per la sicurezza strutturale

MONTEVARCHI

Affidato ad una società esterna l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza per l’esecuzione e la direzione dei lavori che stanno riguardando la passerella pedonale di via della Sugherella. Gli uffici del Comune di Montevarchi stanno procedendo affinché l’iter di ristrutturazione sia il più breve possibile, considerato che l’infrastruttura oggetto dei lavori ha un forte impatto di utilizzo da parte dei cittadini ed è localizzata sopra una linea ferroviaria di competenza di Rfi, con quest’ultima che ha segnalato la necessità di intervento urgente di messa in sicurezza. Nel mese di luglio il consigliere comunale del Pd Samuele Cuzzoni aveva presentato un’interrogazione alla giunta comunale per avere un cronoprogramma dell’intervento. L’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato (nella foto) aveva sottolineato che i lavori stanno procedendo con difficoltà legate perlopiù al reperimento dei materiali, in particolare dei manufatti metallici, unito ai tempi lunghi di Rfi per l’accettazione delle tecniche di intervento. Il camminamento pedonale verrà riaperto dunque a breve e per poterlo fare è stata necessaria questa ulteriore procedura da parte degli uffici.

L’opera completa prevede più fasi di realizzazione. La prima riguarderà le scale di accesso e le lastre della pavimentazione, il secondo step interesserà le pile in cemento armato e i meccanismi di appoggio con cerniera in acciaio. Questi lavori consentiranno una parziale riapertura al transito pedonale, in attesa del completo ripristino dell’intera struttura, tramite un intervento assai più costoso e che dovrà essere concordato nei dettagli con Rfi, in quanto riguarderà anche il transito dei convogli ferroviari.