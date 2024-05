Passeggiata letteraria alla scoperta della città di Vasari

Nella mattina di venerdì 17 maggio, Mauro Caneschi, assieme alle professoresse Maura Nofri e Noemi Norcini, accompagnerà gli alunni di una classe IV° ItisS di Arezzo, in un tour tra realtà e fiction alla scoperta dei segreti del Vasari nascosti in città. Si partirà alle ore 10,30 dal bastione di Santo Spirito, durante gli scavi del quale nel 1553 non solo venne rinvenuta la Chimera, ma lo stesso Vasari ne trovò la coda spezzata. Nel romanzo La Chimera di Vasari Arkadia Editore, Giorgio Vasari trova nottetempo anche un altro bellissimo bronzo etrusco e lo sotterra nuovamente per sottrarlo a Cosimo 1° de’Medici. La mappa del “tesoro” viene nascosta assieme a enigmi e rovelli in gran parte della città. Ecco quindi che gli alunni dell’ITIS verranno condotti alla chiesa della Badia delle Sante Flora e Lucilla per ammirare particolari sconosciuti della Pala Albergotti, alla chiesa di Santa Maria della Pieve, dove in origine era situato l’altare monumentale e la tomba del genio rinascimentale, in piazza Vasari per osservare il campanile della Fraternita dei Laici e al Museo di Casa Vasari. Un modo diverso e una bella iniziativa per avvicinare ragazzi e ragazze alla lettura e all’arte di cui è piena la nostra città.