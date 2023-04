Pasqua, l’ultimo rullo Diecimila castagnole salutano il Resurrexit tra folclore e tradizione

di Lucia Bigozzi

Dodici secondi. Tre colpi con un mazzuolo al portone della Collegiata, buio in chiesa. Silenzio. D’improvviso la luce squarcia le tenebre, la statua del Resurrexit "vola" sopra la folla e porta la Pasqua. Un rito che i foianesi vivono nella tradizione e nel significato religioso. Una devozione profonda che attraversa il tempo, le generazioni e ogni anno si rinnova. Ne sono custodi i confratelli della Compagnia della Santissima Trinità, una storia antichissima e la passione di sessanta persone che ne tramandano l’essenza. Non solo "volantini", ci sono anche una decina di consorelle a curare le coreografie del venerdì Santo e delle celebrazioni pasquali. Al debutto tra le barre di legno che sorreggono il baldacchino del Resurrexit da quest’anno ci sono pure loro.

Oggi si compie l’ultimo atto: la Messa (alle 17,30) e la processione con l’atteso "rullo" in piazz’alta. Quasi diecimila castagnole (9600 per la precisione) disseminate in alcuni punti del corteo e sopratutto in piazza del Comune dove formano un reticolo di petardi che "corre" lungo il perimetro dei palazzi antichi per poi ricollegarsi al loggiato. Un effetto domino, la luce bianca dei lampi, il rumore in un crescendo: qui i confratelli innalzano la statua del Resurrexit. Poi la statua con il Cristo Risorto torna in Collegiata dove resterà quaranta giorni, fino alla Pentecoste.

La domenica di Pasqua ad assistere al "rullo" c’erano circa duemila persone, oggi è probabile il bis. Nel primo pomeriggio (alle 15) davanti al Resurrexit si fermerà in preghiera il vescovo Andrea. Una benedizione e un breve incontro con i foianesi, prima di raggiungere Cortona per un’altra iniziativa.

Ma è la notte della Resurrezione, il passaggio dalla morte alla vita, il clou delle celebrazioni foianesi. E’ un momento unico che comincia nel pomeriggio con la preparazione della statua, nella chiesa della Santissima Trinità. I confratelli sono indaffaratissimi a controllare ogni dettaglio. La sera, la piccola chiesa che custodisce tesori d’arte, resta al buio. Ci sono solo le candele a illuminare il Resurrexit. Poi il raccoglimento dei "volantini" in sacrestia: sono otto a portare il Cristo per il "volo", uno tiene i nastri di raso del vessilo bianco e un altro segue con la bandiera.

Mezzora, prima di mezzanotte, dove tutto si gioca in una manciata di secondi: "Prima di portare il Cristo davanti al portone chiuso della Collegiata dico ai confratelli di stare concentrati e fare il proprio dovere. In oguno di noi vive emozioni forissime", spiega Simone Cencini, 51 anni, da oltre quaranta nella Compagnia. "La prima volta avevo otto anni e seguivo babbo Amelio. Porto avanti la tradizione nel suo ricordo, è come se fosse qui", aggiunge con un filo di commozione. Lui e Massimo Di Chiara sono i veterani dei "volantini" che indossano le nuove cappe. Simone e Massimo stanno nella parte anteriore dell’imponente baldacchino che sostiene la statua; sono loro che danno il passo "si comincia con il sinistro, tutti all’unisono". Poi il segnale: "Vai, Mario, siamo pronti". E Mario dall’interno colpisce il portone tre volte con un mazzuolo.

E’ l’attimo atteso: dodici secondi, i confratelli corrono portando il Resurrexit lungo la navata centrale, mezzo giro sulle note trionfanti della banda "Pietro Mascagni". Fuori, i lampi e fragori delle castagnole, a illuminare la notte della Resurrezione.