Pasqua: il turismo parte a tutto gas Più stranieri che in tutto l’aprile 2022

di Alberto Pierini

Per dieci giorni si sono presentati ogni sera e allo stesso tavolo. E’ una famiglia belga, qui per vacanze lunghe e fedelissima ad uno dei ristoranti di piazza Grande. Il turismo suona le trombe, alberghi e ristoranti suonano le loro campane. Le suonano per far festa, in coda ad una tre giorni di Pasqua dai numeri volanti. I numeri di una stagione ancora acerba ma le cui gemme, direbbero i contadini, sembrano promettenti. Il colpo d’occhio era chiaro: perfino il giorno di Pasqua un bel po’ di presenze in centro, dai mille idiomi e con le attività a tutto. Ma le cifre sono meglio.

Da venerdì a domenica, il triduo pasquale, ai tre uffici turistici del centro, l’unica stima attendibile del "mordi e fuggi", si sono presentati 2053 turisti. E’ inutile dire che solo una piccola parte di chi arriva bussa alle porte degli Infopoint, ci sono stime che dettagliano la proporzione con il volume complessivo fino a uno a dieci. Già basterebbero a indicare un tetto di presenze molto alto. E che tiene poco conto degli italiani, più refrattari a farsi avanti per informazioni. E di chi si ferma più giorni e quindi trova altrove ciò che gli serve. Si parla di una tre giorni da decine di migliaia di presenze, e stavolta di pura attrazione turistica, senza eventi a fare da traino. Ai quali vanno uniti i numeri di ieri, fatalmente ancora provvisori in corso di giornata.

Dei 2053 all’uscio degli infopoint 1050 erano italiani e 1003 stranieri. Ed è forse il dato più eclatante, confermato dalla Fondazione Intour. Perché se d’estate siamo abituati a odorare il sorpasso di chi arriva da oltre frontiera, ad aprile succede raramente. La controprova?

Un anno fa tutto il mese di aprile gli stranieri agli uffici turistici erano stati 1400: se a tre giorni uniamo Pasquetta e qualcosa di più, equivale ad un volume di arrivi pareggiato rispetto ai 30 giorni del 2022. E’ vero, allora ancora eravamo parzialmente sotto gli effetti della pandemia: ma il balzo resta tutto. Confermato da tutti gli osservatori. "Di italiani ne abbiamo avuti pochi, gli stranieri a fiumi" racconta dal "Cantuccio" la titolare Gabriella Bianchi.

"Per seguire i loro orari abbiamo modificato i tempi, servendo i pranzi fino alla metà del pomeriggio" conferma da piazza Grande Luca Scoscini, che guida "Essenza di Dario e Anna". Tra gli ospiti la famiglia belga che per dieci giorni ha preso il suo ristorante praticamente a mezza pensione. "Numeri importanti, speriamo sia il segnale di una buona stagione" conferma dagli "OstiNati" Alessandro Lombardi, già pronto a riattivare il gazebo esterno, aspettando da maggio le chiusure del traffico nel weekend.

Un clima caldo e dai numeri tutti in ascesa. In tre giorni i biglietti staccati nei soli musei statali sono 3200, e trecento hanno comprato quello unico, evidentemente decisi a fare "scopa". In 1500 sono entrati a vedere gli affreschi, dagli orari ridotti per la concomitanza liturgica.

Il dato dei biglietti va rafforzato con il medievale, dove si entra gratis, e con la Fortezza. Che di ticket ne ha distribuiti duemila: un mondo, il segno di una potenzialità pazzesca, visto che dalla metà di febbraio, quando ha riaperto, è arrivata a 5000 tagliandi, e ricordiamo che gli aretini non pagano. Fortezza solo veduta sulla città: non un evento, non una visita guidata agli scavi della chiesa, non il classico panino. Di panini ne vendono a sfinimento le gastronomie del centro: un giorno dal Moro, alla Badia, ne hanno riempiti oltre cinquecento.

Del resto il boom degli alberghi parlava da solo: il tasso di occupazione, quello reale e non da Booking, ha toccato il 92% sabato sera e ha superato l’80% venerdì e domenica, restando poco sotto al giovedì. La partita, beninteso, è tutta da vincere. Perchè gli italiani stanno tornando all’estero quasi in massa e di stranieri per bilanciarli nel 2023 ce ne vogliono parecchi. Passate parola.