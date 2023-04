Pasqua con la Resurrezione di Piero Domenica la grande vetrina su Rai 1

di Claudio Roselli

Una Pasqua televisiva e quindi di grande visibilità per Sansepolcro, peraltro sulla rete ammiraglia della tv di Stato e grazie ovviamente a uno dei simboli per eccellenza di questa festività nella pittura. Il museo civico biturgense custodisce infatti proprio la Resurrezione di Piero della Francesca, considerato persino il più bel dipinto del mondo. Di certo, è fra i più famosi e apprezzati in assoluto, anche per l’immagine del Cristo vittorioso sulla morte. Un importante investimento dal punto di vista dell’immagine della città, destinato a produrre un ritorno importante in chiave turistica; a questo proposito, le previsioni relative al movimento nel ponte pasquale sono più che positive, come conferma Manuela Malatesta dell’ufficio turistico comprensoriale: "Ottime indicazioni per la copertura delle strutture ricettive e per le prenotazioni museali – dice – con le premesse di una Pasqua buona anche dal punto vista atmosferico, perché le temperature dovrebbero tornare più gradevoli. Oltre a chi ha già prenotato, vi saranno anche coloro dell’ultimo minuto, il cosiddetto turismo di prossimità. Da 20 marzo in poi, stiamo notando una buona affluenza di stranieri, provenienti in particolare da Austria, Germania e Francia, ma ci sono anche gli Americani e molti pellegrini impegnati nei Cammini di Francesco, sia a piedi che in bicicletta. Il trend è confermato anche per i "ponti" successivi del 25 aprile e del 1 Maggio".

Nella giornata di martedì scorso, alcuni luoghi della città sono stati il set di un servizio che andrà in onda alle 9,30 di domenica mattina su Rai 1, prima della solenne celebrazione del Papa e all’interno della trasmissione "A sua immagine", condotta da Lorena Bianchetti. Il compito di illustrare e descrivere la Resurrezione e anche l’altro capolavoro di Piero, il polittico della Misericordia – nonché il crocifisso ligneo del Volto Santo, custodito in cattedrale – è stato affidato allo storico don Andrea Czortek, intervistato dal giornalista Paolo Balduzzi. La storia della morte e della resurrezione di Gesù passa attraverso l’arte e la storia di Sansepolcro ed entra nelle case di tutti gli italiani nella domenica della Santa Pasqua. Durante le riprese, erano presenti la direttrice del museo, Maria Cristina Giambagli e l’assessore alla cultura e al turismo, Francesca Mercati, che hanno ringraziato sia tutto lo staff della Rai per aver dedicato l’intera mattinata alla realizzazione di un servizio importantissimo per la divulgazione artistica della città, sia don Andrea Czortek che si è prestato nella relazione delle opere protagoniste.